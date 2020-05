Ylen HD-muotoiset tv-kanavat saatavissa kaikilta Digitan antenni-tv-verkon päälähetinasemilta

Ylen HD-muotoiset tv-kanavat Yle TV1 HD, Yle TV2 HD ja Yle Teema & Fem HD ovat nyt vastaanotettavissa Digitan kaikilta 40 päälähetinasemalta, kun lähetykset käynnistettiin Pellonkin päälähetinasemalta tiistaina 5.5.2020. Täytelähettimistä 52 kappaletta on jo HD-valmiudessa ja loput täytelähetinasemat valmistuvat toukokuun aikana.

Nopean rakentamisvaiheen jälkeen 1.6.2020 alkaen Ylen HD-muotoiset tv-kanavat ovat vastaanotettavissa kaikkialla Suomessa Digitan antenni-tv-verkossa. Samassa yhteydessä Yle TV1 HD:lla alkavat näkyä myös oman paikkakunnan alueelliset uutiset.

Traficomin tiedon mukaan helmikuussa 2020 Suomen antenni-tv-talouksista 67 prosentilla on valmius vastaanottaa HD-lähetyksiä. Vastaanottoon riittää UHF-antenni ja teräväpiirtolähetysten katseluun tarvitaan Antenna Ready HD -vastaanotin, joko televisio tai digisovitin.

Ylen HD-muotoiset kanavat näkyvät UHF-verkon B-kanavanipussa kanavapaikoilla 21, 22 ja 25. Lisätietoja antenniverkon näkyvyysalueista saat Digitan sivuilta www.digita.fi/HD2020. Sivulta löytyy myös täytelähetinasemien valmistumisaikataulu. Digitan tv:n karttapalvelusta voi tarkistaa, ovatko HD-lähetykset jo saatavilla omalla alueellasi.

Yhteisantennikiinteistöissä mahdollisesti tarve antennijärjestelmämuutoksiin

Omakotitaloissa ja pientaloissa ei yleensä tarvita antennijärjestelmän muutostöitä Ylen HD-kanavien vastaanottamiseksi. Jos pientalon antennijärjestelmä on kunnossa ja televisiossa on Antenna Ready HD -valmius, riittää tv-vastaanottimien kanavahaku sen jälkeen, kun lähettimet on käynnistetty alueella.

Yhteisantennikiinteistöissä voi olla tarvetta antennijärjestelmämuutoksiin Ylen HD-kanavien vastaanottamiseksi. Suosittelemme, että yhteisantennikiinteistöjä hoitavat isännöitsijät ottavat yhteyttä paikalliseen antenniurakoitsijaan, jotta mahdollisesti tarvittavat antennijärjestelmämuutokset tai -uusinnat voidaan tehdä.

Median yhteydenotot:

Yle, Olli Sipilä, päällikkö, mediateknologia, puh. +358 40 543 1480, olli.sipila(a)yle.fi

Digita, Teppo Ahonen, johtaja, videojakelupalvelut, puh. +358 40 563 0299, teppo.ahonen(a)digita.fi