Yli 10 000 lasta leipoo MLL:n Auta leipomalla -tempauksessa lapsille apua

Koulurauha julistetaan Sodankylässä teemalla turvallinen koulu 24.8.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Turvallinen koulu on oppilaiden valinta uuden lukuvuoden koulurauha-teemaksi. Tällä he haluavat muistuttaa, että koulun on turvattava lapsille mukava ja viihtyisä oppimisympäristö, jossa ei tarvitse olla huolissaan kiusaamisesta tai yksin jäämisestä. Valtakunnallinen koulurauha julistetaan 25. elokuuta Sodankylässä. Kyseessä on pohjoisin paikkakunta, jossa koulurauhan julistustapahtuma on koskaan järjestetty.