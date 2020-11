Yli 12 000 asukasta hyödynsi HSY:n keräysautopalvelua

KTM Jouni Peltomaa HSY:n tulosaluejohtajaksi 13.11.2020 10:31:34 EET | Tiedote

Kauppatieteiden maisteri Jouni Peltomaa on valittu vakituiseen virkaan Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tukipalvelujen tulosaluejohtajaksi 1.1.2021 alkaen. Tukipalvelut tuottaa sisäisiä palveluja koko HSY:n organisaatiolle ja vastaa HSY:n hankintatoimesta, vesihuollon varastoista, tietohallinnosta ja digitalisaatiosta sekä kiinteistö- ja ajoneuvopalveluista. Jouni Peltomaalla on usean vuoden kokemus tukipalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä kuntayhtymässä. Hän on toiminut johtajatehtävissä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä vuodesta 2014 lähtien ja tätä ennen Mehiläinen Oy:ssä. Virkaa halki yhteensä 43 hakijaa. Lisätietoja toimitusjohtaja Raimo Inkinen, puh. 045 635 7741