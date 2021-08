Yli 60 oppilaitosta aloittaa syksyllä TATin Sijoittajakoulun, vahvistaen taloudellista lukutaitoamme

Jaa

Lukiolaisten sijoittajakoulu käynnistyy parhaillaan eri puolilla Suomea. Kyseessä on koko toisen asteen opintojen ajan kestävä kurssi, jolla sijoittamisen ja osakesäästämisen alkeita opiskellaan innostavalla tavalla. Talous ja nuoret TATin sijoittajakoulun kumppaneita ovat Nordnet, Inderes ja Suomen Osakesäästäjät. Sijoittajakoulun on kehittänyt historian ja yhteiskuntaopin opettaja Timo Holmström.

Lukiolaisten sijoittajakoulun tavoitteena on oppia taloudesta sijoittamisen kautta. Opintojaksolla käytettävät materiaalit perustuvat lukion opetussuunnitelman perusteisiin.

Analyysipalvelu Inderesin evankelista ja yhteisömanageri Verneri Pulkkinen muistuttaa, miten tärkeää sijoitustietouden lisääminen on.

– Sijoittaminen on fiksua, jos tietää mitä tekee. Taloudellinen lukutaito on voimakas työkalu suomalaisten sijoittamisen ja säästämisen kehittämiseen. Tällaisessa toiminnassa Inderes on ilolla mukana. Toimiva talous tarvitsee myös valistuneita ja tietäviä omistajia pörssiyhtiöissä, Pulkkinen toteaa.

Koko toisen asteen ajan kestävä kokonaisuus

Kaksi ja puoli vuotta kestävän Sijoittajakoulun aikana opiskelijat ja vastuuopettaja tapaavat kuukausittain. Tapaamisten aikana perehdytään opettajan johdolla sijoittamisen ja oman talouden hallinnan teemoihin. Lisäksi opiskelijat laativat itselleen säästämissuunnitelman, johon merkitään kuukausitulot, säästämistavoite ja säästöille soveliaita sijoituskohteita.

Opiskelijat avaavat halutessaan omat arvo-osuustilit, ja harjoittelevat sijoittamista käytännössä. Opintojakso ei kuitenkaan tarjoa sijoitusneuvoja. Oppilaitosten käyttöön on tulossa hyväntekeväisyyssalkkumalli, jolloin kaikki nuoret pääsevät kokeilemaan sijoittamista käytännössä, omista varoista riippumatta. Oppilaitoskohtaisten hyväntekeväisyyssalkkujen sisältö rakennetaan ja sijoitetaan ryhmän kesken, ja mahdolliset tuotot saa lahjoittaa valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle.

Nuoret innolla mukana

Yksi Sijoittajakoulun aloittaneista oppilaitoksista on Kokemäen lukio. Valinnaisena tarjolla olevan opintojakson osallistujamäärä on opettaja Oki Lindgrénin mukaan ollut runsas.

– Ensimmäisten pidettyjen tuntien perusteella opiskelijat ovat motivoituneita ja uteliaita aihepiiriä kohtaan. Sijoittaminen on paljon esillä mediassa ja tämä opintojakso varmasti madaltaa sijoittamisen aloittamisen kynnystä tarjoamalla hyvää perustietoa asiasta.

Uskontoa, psykologiaa ja filosofiaa opettava Lindgrén kertoo olevansa hyvin innoissaan opintojakson opettamisesta.

– Saan hyödyntää harrastuneisuuttani ja kiinnostustani aihepiiriä kohtaan. Opintojakso on täysin toisenlainen, mitä muut opettamani aineet Lindgrén kuvailee.

Taloudellista lukutaitoa taustasta riippumatta

Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen pitää erityisen hyvänä sitä, että lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa järjestettävä kurssi tavoittaa nuoret kaikista tuloluokista ympäri maan.

– Talousosaamisen lisääminen saa yhä useamman nuoren ymmärtämään taloutta ja pitkäjänteistä säästämistä. Se tukee hyvän taloudenhallinnan kasvattamista niille, joilla isot hankinnat ja elämänmuutokset ovat vasta edessä. Hyväntekeväisyyssalkkujen avulla kaikilla osallistujilla on mahdollisuus tehdä sijoituksia ja saada ensimmäinen kosketus pörssiin, Tuppurainen sanoo.

Samoilla linjoilla on Suomen Osakesäästäjät ry:n toimitusjohtaja Victor Snellman.

– On tärkeää aloittaa järjestelmällinen tietopohjan ja kokemuksen kerryttäminen sijoittamisesta ja säästämisestä mahdollisimman varhain. Sijoittajakoululla on erittäin merkittävä rooli nuorten alkuun auttamisessa ja sijoittajaosaamisen kasvattamisessa turvallisessa ympäristössä. Sijoittajakoululla on kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia paitsi nuoria myös koko yhteiskuntaa ajatellen, Snellman painottaa.

Lue lisää: www.tat.fi/lukiolaisten-sijoittajakoulu