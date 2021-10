Yli puolet Osuuskauppa Keskimaan asiakasomistajista käyttää S-mobiilia

Osuuskauppa Keskimaa ja sen keskisuomalaiset asiakasomistajat ovat Suomen ensimmäisenä ylittäneet S-mobiilissa 50 % aktiivisen käyttörajan. Tämä tarkoittaa, että Keskimaan asiakasomistajista eli sekä pää- että rinnakkaisjäsenistä 103 000 käyttää aktiivisesti S-mobiilia. Toiseksi eniten käyttäjiä on Pohjois-Suomessa Osuuskauppa Arinan alueella, kolmanneksi Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan Osuuskaupan alueella ja neljänneksi pääkaupunkiseudulla HOK-Elannon alueella.

Osuuskauppa on perustettu takaamaan kotimainen, laadukas ja kohtuullisen hintainen tuotevalikoima kaikille. Sen toteutumista voi itse seurata S-mobiilin avulla. S-mobiili on asiakasomistajan oma fiksun kuluttamisen työkalu sekä oman kulutuksen ja talouden seurantaan että oman osuuskaupan etujen hyödyntämiseen.

− Kauppa-, ravintola- ja liikennemyymäläalat kaikki digitalisoituvat kovaa vauhtia. Digitaaliset palvelut, kuten S-mobiili ja ruoan verkkokauppa, tukevat meidän kivijalkakauppojemme toimintaa ja auttavat asiakasta arjen asioiden ratkaisussa paikasta riippumatta. Keskisuomalaiset ovat aina olleet uudistuksille suopeita, avattiinhan Suomen ensimmäinen Prismakin täällä. Siksi meistä on erityisen hienoa olla jälleen ensimmäisten joukossa ottamassa askelia uuteen, kertoo Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Kuka S-mobiilia Keski-Suomessa käyttää?

S-mobiililla on käyttäjiä kaikista ikäluokista, mutta se on etenkin aikuisten käyttämä applikaatio. Eniten käyttäjiä on 25–65+-vuotiaissa käyttäjissä. Naiset käyttävät S-mobiilia hieman innokkaammin kuin miehet, sillä käyttäjistä 57 % on naisia. Käyttäjiä on edustavasti ympäri koko Keski-Suomen. Jyväskylän asuinalueista innokkainta käyttö on Kuokkalassa (60,5 %), Tourulassa (58,5 %) ja Palokassa (57,6 %), ja muualla Keski-Suomessa Muuramessa (53,4 %), Tikkakoskella (51,4 %) ja Lievestuoreella (44,5 %).

− S-mobiilin sisältö on pitkälti arjen kulutus- ja pankkiasioihin keskittyvää, joten luonnollisesti kaikenikäiset aikuiset ovat sen aktiivisia käyttäjiä. Olemme kuitenkin huomanneet, että käyttäjissä ylikorostuvat kaikenikäiset pientaloudet, eli yhden tai kahden hengen taloudet. Heille S-mobiili ja sen tarjoamat edut ovat hyvät lisäsyy meillä asiointiin bonuspalkitsemisen rinnalla. Toisaalta myös lapsiperheet käyttävät aktiivisesti S-mobiilia, kertoo Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Osuuskauppa ja sen yhteistyökumppanit tuottavat asiakasomistajille ja asiakasomistajatalouteen kuuluville erilaisia pysyviä ja vaihtuvia tuote- ja palveluetuja. S-mobiili on yksi kanava vaihtuvien etujen tuottamiseen.

− Olemme kehittäneet S-mobiilia valtakunnallisella yhteistyöllä, mutta me Keskimaalla olemme keskittyneet etenkin kehittämään S-mobiilin etusisältöjä keskisuomalaisille asiakkaillemme. Mobiiliedut täydentävät meidän asiakasomistajillemme tarjoamaamme palvelu- ja etutarjontaamme, jonka kulmakivi ovat edulliset ja laadukkaat toimipaikkamme. Paperisiin etukuponkeihin verrattuna S-mobiilin edut sisältävät asiakasomistajille useita hyötyjä, kuten sen, että edut ovat yleensä aina mukana ostotilanteessa eivät huku, rikkoonnu tai unohdu kotiin ja ne on helppo hyödyntää vaikkei toimipaikkaan tullessaan vielä edes tiennyt edusta, avaa Noora Luoma.

Mitä S-mobiililla Keski-Suomessa tehdään?

Oman osuuskaupan tuottamien vaihtuvien tuote-etujen lisäksi suosittuja sisältöjä S-mobiilissa ovat S-pankin digitaaliset pankkipalvelut ja sähköiset kauppakuitit. Suosittu on myös Omat ostot -osio, jossa käyttäjä voi tarkastella omien ostojensa realistista kotimaisuusastetta, ravintoarvolaskuria ja hiilijalanjälkeä omaan dataansa perustuen. Uusi kaupparyhmien yksittäisten kauppojen hintatason vertailu omaan dataan perustuen nostaa myös suosiotaan.

Vuoden aikana Keskimaa on tarjonnut erilaisilla kohdennuksilla yli 600 erilaista etukuponkia asiakkaidensa käytettäväksi ruoka- ja käyttötavarakaupoissa, ravintoloissa ja liikennemyymälöissä. Keskimaan tuottamista etukupongeista tyypillisimpiä ja suosituimpia ovat kaikissa ruokakaupoissa lunastettavissa olevat edut, kuten esimerkiksi jogurtit, juustosämpylät ja astianpesuaine. Myös Prismasta saatavat käyttötavaraedut ovat kestosuosikkeja, kuten myös ABC Pesukadun kupongit ja Sokoksen kosmetiikkakupongit.

− Ennen koronaa ravintoloiden edut ja ABC noutopöydän edut olivat myös lunastetuimpien joukossa, ja toivomme että koronan hellittäessä näiden suosio jälleen palaa, toteaa Noora Luoma.

Keskimaa tarjoaa asiakkailleen yllätysetuja S-mobiilissa 20.–31.10.2021 kiitoksena applikaation aktiivisesta käyttämisestä.