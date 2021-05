Ylijohtaja Savolainen: Julkisen hallinnon tulee olla etujoukoissa kehittämässä hyvää ja nykyaikaista hallintoa

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia 7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.