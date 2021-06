Ylimielisen johtajan ei tarvitse noudattaa omia sääntöjään

Jaa

Ari Turunen kirjoittaa terävästi ja viihdyttävästi suuruudenhulluista vallanpitäjistä ja vallan korruptoivasta vaikutuksesta.

Ari Turunen: Ettekö te vieläkään tiedä, kuka minä olen – Ylimielisyyden kultainen kirja

Julkaisuvapaa 2.6.2021

Kun Ari Turunen kirjoitti aiemman kirjansa ylimielisyydestä (Ettekö te tiedä, kuka minä olen, 2010) reilut kymmenen vuotta sitten, hän ei edes tiennyt, kuka Donald Trump oli. Trump ei kuitenkaan ole viime vuosina ollut arrogansissaan yksin. Niin valtionpäämiehet Jair Bolsanarosta Viktor Orbániin kuin viihdetaiteilijat ja somejulkkikset ovat osoittaneet, että nyt eletään ylimielisyyden uutta kulta-aikaa.

Ylimielinen uskoo olevansa aina oikeassa, faktoista viis. Siksi Donald Trump väitti puolestaan oppivansa kaiken mannertenvälisistä ohjuksista puolessatoista tunnissa.

Ylimielinen vallanpitäjä uskoo voivansa luoda muille säännöt, joita hänen itsensä ei kuitenkaan tarvitse noudattaa. Pietari Suuri kielsi aikoinaan venäläisiltä miehiltä parran kasvattamisen.

Alamaisiltaan suuruudenhullu odottaa kuuliaisuutta ja palvontaa. Esimerkiksi presidentti Recep Tayyip Erdoğan on niin herkkänahkainen, että hänestä ei saa Turkissa säädetyn lain mukaan edes laskea leikkiä. Vuoteen 2020 mennessä lähes 130 000 ihmistä on joutunut tutkinnan kohteeksi epäiltynä presidentin loukkaamisesta. Näiden lukujen valossa Erdoğanilla ei oikeastaan riitä valveillaoloaika mihinkään muuhun kuin mielensä pahoittamiseen. Tilastollisesti hän hermostuu johonkin turkkilaiseen keskimäärin 60 kertaa päivässä.

Ari Turusen huippuviihdyttävä tietokirja vie ylimielisyyden lähteille ja kertoo, miten katastrofaalisiin seurauksiin ylpeys johtaa. Matkalla tapaamme niin itsekkäitä somevaikuttajia, äkkivääriä taiteilijoita kuin tyranneja, joille mikään patsas ei ole tarpeeksi suuri.

VTL Ari Turunen on Le Monde Diplomatiquen Suomen edition päätoimittaja ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut muun muassa käytöstavoista, valehtelusta ja solvaamisesta. Hänen kirjojaan on käännetty 11 kielelle. Ettekö te vieläkään tiedä, kuka minä olen on itsenäinen jatko-osa menestysteokselle Ettekö te tiedä, kuka minä olen.

