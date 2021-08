Yliopiston syksy alkaa turvallisesti yhdessä

Jaa

Jyväskylän yliopiston syyslukukauden opetus käynnistyy 30.8. Tällä viikolla, 23.8. lähtien, uudet opiskelijat tutustuvat tiedekuntiinsa, saavat infoa erilaisista palveluista alkuorientaatiossa sekä ryhmäytyvät tutoreiden johdolla.

Opintojen aloitus järjestetään pienissä ryhmissä kampuksella. Lähiopetuksessa ryhmäkoko voi olla enintään noin 50 henkilöä. Opetuksessa huomioidaan sekä aloittavat että jatkavat opiskelijat järjestämällä lähiopetusta kampuksella vuorotteluperiaatteella. Suurten opiskelijaryhmien luennot toteutetaan ensisijaisesti etätoteutuksina.

Yliopistossa aloittaa tänä syksynä 2615 uutta opiskelijaa. Ulkomaalaisten osuus uusista perustutkinto-opiskelijoista on 3,5 prosenttia. Opintonsa aloittavien mediaani-ikä on 21,5 vuotta. Vaihto-opiskelijoita tänä syksynä otetaan vain rajoitettu määrä, noin 115 opiskelijaa.

Avajaisjuhlallisuuksia seurataan verkon välityksellä – illan kruunaa BEHM

Yliopiston lukuvuoden 2021-2022 perinteistä avajaisseremoniaa vietetään keskiviikkona 1.9. klo 13. Ohjelmassa kuullaan rehtori Keijo Hämäläisen sekä JYYn edustajiston puheenjohtaja Aleksi Murtojärven puheet. Kulttuuriohjelmassa on luvassa tanssia laidasta laitaan: ISON tanssiryhmän sekä Jaguars Spirit Athletes –cheertanssiryhmän esitys.

Avajaisseremonia järjestetään tänä vuonna ilman yleisöä. Avajaiskulkueeseen osallistuu 50 henkilöstön jäsentä. Ohjelma on suora lähetys, ja se on katsottavissa myöhemmin myös tallenteena. Ohjelma on kaikille avoin.

Avajaisjuhlallisuudet käynnistyvät keskiviikkona jo klo 12.00 Seminariumin vanhassa juhlasalissa, jossa henkilöstö ja opiskelijat kokoontuvat perinteiseen avajaishartauteen. Tilaisuuden henkilömäärä on rajattu 50 osallistujaan.

Avajaisiltana juhlistetaan uutta lukuvuotta klo 19 alkavalla kahden tunnin mittaisella lähetyksellä. Ohjelman aikana tavataan yliopistoyhteisön jäseniä seikkailullisen lyhytelokuvan muodossa, nähdään Campuksen Koonto Dance Teamin esitys ja JyväsImpron yleisöä osallistavaa improvisaatioteatteria, sekä koetaan tervetuliaislahjana yllätys Seminaarinmäen mieslaulajilta. Illassa nautitaan myös huippuartisti BEHMin konsertista. Linkki avajaisillan katselua varten lähetetään yliopistolaisille sähköpostilla ennen avajaispäivää.

Lisätietoja:

Tuula Maijanen, erikoisasiantuntija, tuula.maijanen@jyu.fi, puh. 050 054 6003 (orientaatio-ohjelma)

Tapahtumakoordinaattori Maria Ståhle (avajaiset), puh. 050 414 6368, maria.i.stahle@jyu.fi

Avajaiset: www.jyu.fi/avajaiset