Yliopiston vuosijuhlassa jaettiin tunnustuksia ansioituneille yliopistolaisille

Julkaistavissa 8.3.2023 klo 19.30

Hyvä opettaja -palkinnon sai yliopistonopettaja Toni Taipalus informaatioteknologian tiedekunnasta opiskelijoiden ehdotuksien pohjalta ja ylioppilaskunnan esityksestä. Toni Taipaluksen asiantuntemus ja omistautuneisuus opiskelijoille ja opettamiselle tunnistetaan. Hän on helposti lähestyttävä ja avoin opettaja. Erityistä kiitosta hän saa palautteen vastaanotosta ja aktiivisesta hyödyntämisestä opetuksensa kehittämisessä. Taipalus opettaa tietokantoihin liittyviä kursseja.

Hyvä lähijohtaja -palkinto myönnettiin yliopistotutkija Maarit Lehdelle liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Maarit Lehti on kehittänyt valmentavaa johtamisotetta systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Lehti on ihmisläheinen ja helposti lähestyttävä esihenkilö ja johtaa liikuntatieteellisen tiedekunnan laboratoriokeskusta sydämellä. Hän on luonut laboratoriokeskuksesta yhteisön, jossa kaikki voivat luottaa toisiinsa.

Hyvä väitöskirja -palkinnon sai liikuntatieteiden tohtori Olli-Pekka Nuuttila. Hän tutki valmennus- ja testausopin väitöskirjassaan erilaisten kestävyysharjoitusten ja kestävyysharjoitusjaksojen vaikutuksia palautumiseen ja suorituskykyyn kuntoliikkujilla. Tutkimuksen ansiona nähtiin tutkimusasetelmien monitahoisuus, ja tutkimuksessa toteutettujen harjoittelujaksojen riittävän pitkä kesto sekä mitattujen muuttujien moninaisuus. Työllä on suuri arvo sekä alan tutkimusyhteisölle että tutkimustiedon käyttäjille laajemminkin.

Innovaatio-, yrittäjyys- ja yritysyhteistyöpalkinto myönnettiin professori Marja Tiirolalle (bio- ja ympäristötieteiden laitos). Tiirola on vienyt tiedeosaamista eteenpäin samalla sitä kaupallisesti hyödyntäen. Marja Tiirola ja väitöskirjatutkija Veli-Mikko Puupponen perustivat BiopSense Oy -start-up yrityksen vuonna 2018. Yrityksen päätuote soluvapaan DNAn eristämisessä on hyvin innovatiivinen. Yritys tekee yhteistyötä monien sairaaloiden kanssa ja tarjosi koronan aikaan koronatestien analyysipalveluita ja laajensi tarjontaansa diagnostiikkapalveluihin.

Opetuksen kehittäjä -palkinnon saivat yliopistonopettaja Salme Korkala (MOVI), koulutussuunnittelija Hannele Rajaniemi (Koulutusjohtamisen instituutti) ja yliopistonopettaja Eleni Moens (MOVI). Opettajatiimi on perehtynyt teknologian hyödyntämiseen opetuksen kehittämisessä ja jakanut innovatiivisia ratkaisuja koko ylipistoyhteisöä hyödyttävissä webinaareissa. He ovat kouluttaneet opettajia hybridityöskentelyn ja -opettamisen käytänteisiin ja uusien työkalujen käyttämiseen. Uusien pedagogisten ratkaisujen jalkauttamista on tukenut myös Rajaniemen ja Korkalan luoma Etä- ja hybridityöskentelyn käytänteet -verkkosivusto.

Tiedeviestintäpalkinto myönnettiin professori Sanna Karkulehdolle musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksesta. Karkulehto on Wisdom Letters -verkkojulkaisun päätoimittaja. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä poikkitieteellinen, vertaisarvioitu ja avoin julkaisu sisältää kestävään kehitykseen, kestävyysmurrokseen ja planetaariseen hyvinvointiin liittyviä artikkeleita. Julkaisuissa esitetään toimintasuosituksia, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja sivistystyössä. Karkulehto on toiminut myös lukuisien tiede- ja tietokirjojen toimittajana ja kirjoittajana.

Tieteellinen läpimurto -palkinnon sai yliopistonlehtori Antti Sihvonen kauppakorkeakoulusta. Uusien ideoiden arviointi on keskeinen osa tuotekehitysprosessia ja sen avulla määritellään mitkä ideat otetaan kehitystyön alle. Sihvosen artikkeli purkaa intuition, systemaattisen analysoinnin ja merkityksellistämisen konkreettisiksi aktiviteeteiksi, joita arvioijat käyttävät uusia ideoita analysoidessaan. Tutkimus tarjoaa ymmärrystä ideoiden arviointiin liittyvistä aktiviteeteista ja haastaa perinteisen käsityksen ideoiden arvioinnista puhtaana valintaprosessina.

Vaikuttaja-palkinto myönnettiin informaatioteknologian tiedekunnan työelämäprofessori Martti J. Karille. Kari on tuonut kriisiaikoina yhteiskunnan käyttöön asiantuntijuuttaan, jossa yhdistyy akateeminen ja käytännön työuralla hankittu ymmärrys turvallisuuden ja tiedustelun alueella. Hänen Venäjää käsittelevää luentovideotaan on katsottu Youtubessa jo liki kaksi miljoonaa kertaa. Hänen osaamisensa myötävaikutti OKM:n myöntämään tukeen alan koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamiseen JYU:ssa.

Yhteisöllisyyspalkinto myönnettiin kehittämispäällikkö Minna Heikkilälle (yliopistopalvelut/HR) ja koulutuspäällikkö Jani Kurhiselle (Avance/EMBA). Kurhinen ja Heikkilä ovat rakentaneet JYULead -valmennusohjelmasta kokonaisuuden, joka on edistänyt yliopiston yhteisöllisyyttä ja antanut näköaloja edetä yliopiston strategian viitoittamalla tiellä. Valmennusohjelmaan on osallistunut yli 160 lähijohtajaa. Jani Kurhisen perusluonteeseen kuuluu oman erityisosaamisen jakaminen ja muiden innostava auttaminen. Minna Heikkilän yhteisöllisyyttä rakentavasta otteesta ovat vuosien ajan hyötyneet niin JYULead-osallistujat kuin yliopiston työyhteisökin.

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tarkoituksena on edistää Jyväskylän yliopistossa tehtävää tutkimusta. Säätiön palkinnon sai apulaisprofessori Tuomas Orponen. Orponen on tuottelias tutkija, joka on saavuttanut huomattavaa kansainvälistä näkyvyyttä. Hänen tutkimuksensa keskittyy geometrisen mittateorian ja fraktaaligeometrian aloille. Fraktaalit ovat “rikkonaisia” joukkoja, joiden geometrian tutkiminen on kiinnostavaa ja haastavaa. Yksi alan klassisia kysymyksiä on selvittää, miten tällaisten joukkojen “koko” muuttuu kun niitä projisoidaan tasoille tai suorille. Orposen tutkimus tämän kysymyksen parissa on auttanut ratkaisemaan useita tunnettuja ongelmia ja kehittämään uusia tutkimusmenetelmiä.

