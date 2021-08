Yliopistoyhteistyössä tehty mobiilipeli auttaa yläkoululaisia ruotsin opinnoissa

Jaa

Uusi ruotsinkielen opintoja tukeva mobiilipeli Modigt på svenska – Saaristoseikkailu sopii opetussuunnitelman tueksi ja itsenäiseen opiskeluun. Psyon Games Oy:n julkaisemaa peliä oli kehittämässä sekä opettajia että kieltenopettajaksi opiskelevia Jyväskylän yliopistosta.

Jyväskylän yliopiston Kielikampus on kehittänyt yhteistyössä vuoden terveysalan startupiksi valitun ja useista peleistään palkitun jyväskyläläisen hyötypeliyritys Psyon Gamesin kanssa yläkoulun ruotsin kielen opiskeluun soveltuvan mobiilipelin Modigt på svenska - Saaristoseikkailu. Kielikampukselta peliä kehittämässä on ollut ryhmä opettajan pedagogisissa aineopinnoissa opiskelevia kielten opiskelijoita lehtori Kati Kajanderin johdolla.

Viime vuosina kielten opiskelussa on panostettu opiskelun aiempaan aloittamiseen sekä lukion kieliopintoihin, jolloin yläkoulu on jäänyt väliinputoajan asemaan. Esimerkiksi ruotsin opiskelun varhentaminen on useassa kunnassa merkinnyt sitä, että yläkouluun siirryttäessä ruotsin opintoihin tulee jopa vuoden mittainen tauko. Kun oppitunteja on vain minimimäärä ja opetuksessa pitkiäkin taukoja, unohtuvat jo opitut asiat ja motivaatio kielitaidon kehittämiseen laskee.

”Kielitaitoa pitää käyttää, jotta se karttuu tai edes pysyy yllä. Nyt julkaistun pelin tarkoituksena onkin tehdä ruotsin kielestä elävä osa yläkoululaisten arkea ja lisätä samalla tietoisuutta suomenruotsalaisesta kulttuurista", kertoo opettajankoulutuslaitoksen lehtori Kati Kajander.

Mysteeri johdattaa kielitaidon äärelle

Peleillä on pitkät perinteet kielten opetuksessa ja oppimisessa. Opettajat ovat käyttäneet kielten opetusta tukemassa niin lautapelejä, sanaselityspelejä kuin roolipelejäkin. Myös erilaiset tietokone- ja mobiilipelit ovat osa kielten opetusta.

Elokuun alussa lanseeratun Modigt på svenska -pelin haasteet ja aivopähkinät on laadittu peruskoulun 7. – 9. luokan ruotsin kielen opetussuunnitelman mukaisesti, minkä ansiosta se soveltuu opetuskäyttöön. Peli sopii loistavasti myös itseopiskeluun, jos ruotsin taidot ovat ruosteessa.

Pelaaja pääsee ratkomaan kadonneen Jaana-tädin katoamismysteeriä iloisessa ja interaktiivisessa salapoliisitarinassa. Peli on hauska tapa oppia ja kerrata ruotsin kielitaitoja, sillä siinä pelillisyys kohtaa kielenoppimisen pedagogiikan ikätasolle sopivalla tavalla.

Peli on ladattavissa AppStoresta ja GooglePlaysta. Peli on täysin ilmainen, eikä sisällä mainoksia tai mikromaksuja.

Pelin kehittämistä ovat rahoittaneet Svenska Kulturfondenin Hallå! -hanke ja Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Lisätietoja:

Kati Kajander, kati.kajander@jyu.fi, + 358 40 801 1912, opettajankoulutuslaitos

Katja Mäntylä, katja.mantyla@jyu.fi, +358 40 805 3214, kieli- ja viestintätieteiden laitos

Paulina Nyman-Koskinen, paulina.nyman-koskinen@jyu.fi, kieli- ja viestintätieteiden laitos

Niko Pyrhönen, niko.pyrhonen@psyongames.com, PsyonGames Oy (pelin tekniset tiedot)