Ylistetyn kirjailijaduon palkittu romaani yhteiskunnan ulkopuolelle työntämien ihmisten kohtaloista julkaistaan suomeksi

Ampumistapaus huumeidenkäyttäjien asuinsijoilla ja pieni lapsi joutuu elämään vailla turvaa. Nuori tyttö, joka on matkustanut salaa Pohjois-Ruotsissa Tukholmaan, sekä tarina 1800-luvulla kurjuudessa eläneestä Stinasta. Eri henkilöt ja tapahtumat alkavat kiertyä samaan kauheaan ja väkivaltaiseen mysteeriin, jossa niin ihmisten kuin yhteiskunnan julmuus painavat heikoimmat alas.



Erik Axl Sundin romaani tutkii loisteliaan kipeästi, mitä tapahtuu kun rikomme meille määrätyt roolit, ajan ja paikan jossa elämme. Se on ylivertainen osoitus Varistyttö-kirjoillaan koko genren uudistaneen tekijäduon kirjallisesta nerokkuudesta.



Väärä aika ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Raiko Häyrisen lukemana äänikirjana. Teoksen on suomentanut Kari V. Koski. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 5.5.

