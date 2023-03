Ylistetyn kirjailijan herkkä muistelmateos kertoo identiteetin muotoutumisesta, ihmissuhteista ja menestyksen aiheuttamasta yksinäisyydestä

“Jos ọgbanje – henki joka käy vakuuttavasti ihmisestä – edustaa todellisuuksien limittymistä, niin mitä voi sanoa ọgbanjesta, joka kokee dysforiaa ja ratkaisee asian kirurgisesti? Oli väistämätöntä, että nämä limittyneisyydet kiinnostivat minua, koska elän niissä, olen olemassa yhtä aikaa eri todellisuuksissa, joita yleensä pidetään toisensa pois sulkevina. Mitä sanaa käytämme dysforiasta, jota kokee ihmishahmoon joutunut henki? Ehkä se on lihadysforiaa. Ei-ihmisdysforiaa. Henkidysforiaa. Metafyysistä dysforiaa. En tiedä, mutta se vaati minua muokkaamaan kehoani kuvastamaan olentoa joka olen.”

Kriitikoiden ylistämän Akwaeke Emezin kirjemuotoon kirjoitettu muistelmateos Rakas Senthuran – Mustan hengen muistelmat on riipaiseva kuvaus kirjailijan omasta, igbo-heimon uskomusjärjestelmän, perheen sisäisten jännitteiden ja vapauden kaipuun määrittämästä todellisuudesta.

Ystäville, rakastajille ja perheenjäsenille kirjoitettujen intiimien kirjeiden kautta Emezi piirtää kuvan itsen muodostumisesta ja siitä, miten hänen luova henkensä löytää täyden voimansa ihmisten maailmassa. Emezin tarina on kudelma transformatiivisia päätöksiä omasta sukupuolesta ja kehosta, menestyksen käsittelyä ja ihmissuhteissa vaikeilua. Kirjan on suomentanut Kaisa Kattelus.

Akwaeke Emezi (s. 1987) on nigerialaistaustainen kirjailija ja videotaiteilija, joka asuu nykyään Yhdysvalloissa. Emezi on ehtinyt menestyksekkään kirjailijanuransa aikana kahmia tunnustuksia, palkintoja ja ehdokkuuksia. Häneltä on aiemmin suomennettu kaksi romaania: Makeaa vettä (2021) ja Vivek Ojin kuolema (2021).