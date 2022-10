Ylituomarit HAO-päivässä: Turvapaikkavalitusten oikeuskäsittelyssä tarvitaan lakiin lisää liikkumavaraa tuomioistuimen kokoonpanoon

- Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa vastaaviin tilanteisiin pitäisi pystyä varautumaan etukäteen, arvioi ylituomari Ann-Mari Pitkäranta Helsingin hallinto-oikeudesta.

- Tarvitaan hyvissä ajoissa tarkennuksia lainsäädäntöön etenkin, kun tuomioistuimien nykyinen resurssitilanne on tunnetusti hyvin tiukka.

Myös Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Mikko Pikkujämsä on samoilla linjoilla. Hän muistuttaa, että kielteiseen turvapaikkapäätökseen kohdistuva valitus voidaan nykyisin käsitellä hallinto-oikeudessa yhden tuomarin ja esittelijän kokoonpanossa vain tietyissä erityistapauksissa. Turvapaikkavalitusten suulliset käsittelyt vaativat kolmen tuomarin kokoonpanoa.

- Tämä on tietenkin lainsäätäjän asia, mutta hallinto-oikeuksista katsoen tarvittaisiin uudenlaista ajattelua. Laissa voitaisiin lisätä tuomioistuimen harkintavaltaa kokoonpanon määrän suhteen, Pikkujämsä arvioi.

- Hallinto-oikeuksissa käsitellään monia yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisiä oikeusasioita, joten on hyvä ennaltaehkäistä tilannetta, että yhden asiaryhmän ruuhkautuminen veisi pois resursseja muiden asioiden käsittelyltä.

Ulkomaalaisasioiden lisäksi hallinto-oikeuksissa käsitellään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kaavoitukseen ja rakentamiseen, ympäristöön, veroihin ja muuhun taloudelliseen toimintaan liittyviä asioita. Näköpiirissä on haasteita muun muassa vuodenvaihteessa aloittaviin sote-alueisiin ja vihreään siirtymään liittyvien asioiden osalta.

Hallinto-oikeuksien ylimmät johtajat eli ylituomarit ovat 13.10. kokoontuneet HAO-päivään Tuomioistuinviraston tiloihin Vantaalla. Tilaisuuteen osallistuu vajaa kaksisataa hallinto-oikeuksien sidosryhmien edustajaa. Suomessa on kuusi alueellista hallinto-oikeutta sekä Ahvenanmaalla kokonaan ruotsinkielinen hallintotuomioistuin.

Hallinto-oikeuksien tehtävänä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeudet ratkaisevat valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita.