Ympäristö- ja vesilupahakemusten käsittely nopeutui aluehallintovirastoissa vuonna 2022

Aluehallintovirastojen myöntämillä ympäristö- ja vesitalousluvillapyritään suojaamaan ympäristöä ja vettä sekä varmistamaan niiden kestävää hyödyntämistä hankkeissa. Ympäristö- ja vesitalouslupa-asioita käsitellään neljässä aluehallintovirastossa: Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomenaluehallintovirastoissa. Lupien myöntäminen perustuu ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin.

Maaliskuussa julkaistun aluehallintovirastojen yhteisen toimintakertomuksen mukaan ympäristö- ja vesitalouslupa-asioita tuliviime vuonnavireille 772.Määrä on noin kahdeksan prosenttia pienempi kuin vuonna 2021.Vähenemiseen on todennäköisesti vaikuttanut koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus, ja siksi hakemusten määrän uskotaan tulevaisuudessa taas kasvavan. Lupahakemuksia ratkaistiin yhteensä 945, eli 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Vuoden 2022 lopussa vireillä oli 698 lupa-asiaa, mikä oli 13,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yli vuoden vireillä olleita hakemuksia oli vuoden lopussa 237, ja yli kaksi vuotta vireillä olleita oli 102.

Ympäristönsuojelulain mukaisten lupa-asioiden valtakunnallinen mediaanikäsittelyaika lyheni viime vuonna 9,6 kuukauteen, mikä on lähes kuukauden verran vähemmän kuin edellisenä vuonna. Mediaanikäsittelyajan tavoite oli 12 kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon.Toisaalta uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevissa ympäristönsuojelulain mukaisissa lupa-asioissa 10 kuukauden mediaanin tavoiteylittyi 1,5 kuukaudella.

Myös vesilain mukaisten lupa-asioiden mediaanikäsittelyaika lyheni. Valtakunnallinen mediaani oli 8,1 kuukautta, ja ero edelliseen vuoteen oli 0,3 kuukautta. Tavoite kuitenkin ylittyi hieman, koska tavoitemediaani oli 8 kuukautta.

Mediaanin lisäksi molempien hakemusten käsittelyajan keskiarvo parantui. Ympäristö- ja vesilupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika hakemuksen vireille tulosta päätöksen antoon oli valtakunnallisesti 11,3 kuukautta, eli 0,6 kuukautta vähemmän kuin edellisvuonna.

Hakemusten käsittelyajoissa hajonta oli suurta, mikä johtuu eroista eri toimialojen hakemusasioiden vaativuudessa. Myös virastoittain käsittelyajat vaihtelivat siten, että osassa tavoitteet saavutettiin, mutta osassa ne ylittyivät.

BAT-tarkistu ks et haastavia

Ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa periaatteena on, että siinä käytetään parastakäyttökelpoista tekniikkaa (BAT), jolla pyritään ehkäisemään luonnon pilaantumista ympäristöön vaikuttavan toiminnan seurauksena. Niin kutsutuille direktiivilaitoksille on EU-tasolla laadittu sitovat päätelmät parhaista käyttökelpoisista tekniikoista. Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueiden tehtävänä on uusien päätelmien julkaisemisen jälkeen tarkistaa, että toiminta vastaaniiden vaatimuksia. Näiden niin sanottujenBAT-tarkistusten käsittelyaikatavoite on 10 kuukautta, mutta se ei toteutunut vuonna 2022.65,1 prosenttia tarkistuksista alitti tavoitteen, mutta tässäkin oli virastoittain suurta vaihtelua. Tavoitteen ylittyminenjohtui pääasiassa toimijoiden tarpeesta hakea muitakin muutoksia ympäristölupiin BAT-tarkistusten ohella.

Vihreä siirtymä tuo muutoksia lupakäsittelyyn

Vihreällä siirtymälläpyritään muuttamaan yhteiskunnan taloutta ja kasvua ekologisesti kestävämmäksi. Vuosina 2023–2026 aluehallintovirastot antavat etusijan tietyille vihreää siirtymää edistäville hankkeille, jotta hankkeet voisivat saada lupansa nopeammin. Tämän tavoitteen edistämiseksi aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille myönnettiin rahoitusta lisähenkilöstön palkkaamiseen, ja näin etusijamenettelyn toteuttamiseen on valmistauduttujo viime vuoden puolella. Rekrytoinnissa on kuitenkin ollut haasteita, koska kysyntää osaajille on paljon.

Lupa-asiat 2020 2021 2022 Taulukko 1. Ympäristö lupa vastuualue ide n lupa-asiat. Vireille tulleet ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset hakemukset 1 085 837 772 Vireille tulleet ympäristönsuojelulain mukaiset hakemukset 691 500 435 Vireille tulleet vesilain mukaiset hakemukset 394 337 337 Ratkaistut ympäristö- ja vesilupa-asiat 1 060 1 065 945 Vuoden lopussa vireillä olleet ympäristö- ja vesilupa-asiat 1 018 805 698

Käsittelyajat (kk) 2020 2021 2022 Taulukko 2. Ympärist ölupa vastuualue ide n lupa-asioiden käsittelyajat. Ympäristönsuojelulain mukaisten lupa-asioiden mediaanikäsittelyaika 9,9 10,5 9,6 Vesilain mukaisten lupa-asioiden mediaanikäsittelyaika 8,6 8,4 8,1 Ympäristö- ja vesilupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika 12 11,9 11,3

