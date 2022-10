Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeiden valtakunnallinen avustushaku avautuu

Avustusta myönnetään kokeilu- ja kehittämishankkeille. Sitä voivat hakea yhdistykset, järjestöt ja muut yhteisöt kuten oppilaitokset, yritykset ja kunnat. Avustettavan hankkeen on edistettävä kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista tai muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta. Ekologisen kestävyyden näkökulman tulee olla hankkeessa keskeinen, vaikka se edistäisi kestävää kehitystä laajemminkin. Avustukset ovat ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia erityisavustuksia.

Teemana elävä kulttuuriperintö

Haun erityisteemana on elävä kulttuuriperintö. Elävällä perinnöllä tarkoitetaan aineetonta kulttuuriperintöä kuten tapoja, taitoja ja tarinoita. Luontoon liittyvää elävää perintöä ovat esimerkiksi luontosuhde, jokamiehenoikeudet, marjastus ja sienestys. Kulttuuriympäristöön liittyvää elävää perintöä taas ovat muun muassa rakennusten, pihojen ja maisemien hoitoon sekä hyödyntämiseen liittyvät tavat ja taidot.

Myös teemaan liittyvissä hankkeissa tulee olla mukana ekologisen kestävyyden päämäärä. Elävään perintöön liittyvä ympäristökasvatus- tai -valistushanke voi esimerkiksi vahvistaa ja levittää jotain kulttuuriperinnön ilmentymää tai lisätä sen arvostusta. Hanke voi myös johdatella kulttuuriperintöä kestävämpään suuntaan esimerkiksi herättämällä keskustelua tai tuomalla esiin tapoja, joilla kulttuuriperintö voisi kehittyä ottaen huomioon tämän päivän ekologiset haasteet.

Hakija: huolehdi tarvittaessa valtuutuksesta

Suosittelemme hakemaan avustusta Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Se on sähköisen asioinnin alusta, jonne kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen kautta. Asiointipalvelussa hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin täydentämään sitä.

Henkilön, joka täyttää avustushakemuksen, on todennettava, että hänellä on oikeus asioida hakijaorganisaation puolesta. Jos hakijalla on yksin organisaation nimenkirjoitusoikeus, järjestelmä tunnistaa tämän. Muussa tapauksessa suosittelemme käyttämään haussa suomi.fi-valtuuksia. Valtuuksilla organisaatio määrittelee, keillä on valtuudet toimia organisaation nimissä erilaisissa asioissa. Organisaatio voi myös kesken hankkeen antaa valtuuksia uusille henkilöille tai poistaa valtuuksia. Tämä helpottaa asiointia tilanteissa, joissa hanketta hoitava henkilö organisaatiossa vaihtuu. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen avustusten hakemisessa käytettävä suomi.fi-valtuusryhmä on ”Ympäristöön liittyvien valtionavustusten hakeminen”. Valtuudet kannattaa hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen kuin avustuksen hakuaika päättyy.

Asiointioikeuden voi todentaa myös hakemuksen liitteeksi skannatulla valtakirjalla. Valtakirja on liitettävä mukaan myös, jos hakemus tehdään tulostettavalla lomakkeella.

Lisätietoja:

Avustuksesta: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-ymparistokasvatus

Suomi.fi-valtuuksista: https://www.suomi.fi/valtuudet