Ympäristöministeriöltä rahoitusta luonnon monimuotoisuutta tutkiviin hankkeisiin

Valtakunnan metsien inventoinnin kehittäminen kattavaksi luonnon monimuotoisuuden seurannaksi DNA-, ääni- ja kuvapohjaisilla menetelmillä (NFI-BIODIV) -hankkeelle myönnettiin 293 000 euron rahoitus. Hankkeen tavoitteena on arvioida, onko Suomessa käytössä olevia seurantaohjelmia mahdollista laajentaa niin, että niistä saadaan uudentyyppistä dataa. Pohjana käytetään valtakunnallista metsien inventointia (VMI), jota kehitetään kattavaksi ja standardoiduksi luonnon monimuotoisuuden seurannaksi.

”Ehdotamme, että nykyisiin seurantamenetelmiin lisätään DNA-, ääni- ja kuvapohjaisia menetelmiä. Pyrimme osoittamaan, että on paitsi mahdollista myös erittäin kustannustehokasta lisätä seurantaan sellaisiakin eliöryhmiä, joista on aiemmin kerätty vain niukasti näytteitä”, akatemiatutkija Nerea Abrego kertoo.

Lahopuulajiston pitkäaikaisseurannan toimintamalli (DEADMON) -konsortiohanke sai yli 321 000 euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on laatia yhtenäinen toimintamalli Suomen lahopuulajiston (sienet, jäkälät, sammalet, selkärangattomat) ja -elinympäristöjen pitkäaikaisseurannalle. Hankkeessa määritellään seurannalle tieteelliset perusteet sekä kehitetään ja yhtenäistetään olemassa olevia seurantatyökaluja ja kehitetään uusia työkaluja.

”Tutkimme, miten lahopuulajiston seuranta voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tutkimme, mitkä lajit soveltuvat DNA-perustaiseen seurantaan ja mitkä eivät, keskittyen erityisesti uhanalaisiin ja indikaattorilajeihin”, apurahatutkija Jenna Purhonen kertoo. Hankkeessa tuotetun ja olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta laaditaan käsikirja seurannan parhaista menetelmistä ja käytänteistä.

Tutkijatohtori Merja Elo on mukana LUKEn koordinoimassa Ekologiset, hydrologiset ja kaukokartoitushavainnot suoluonnon ja soiden ennallistamisen seurannassa (EKOSUO) -hankkeessa, jota rahoitettiin 400 000 eurolla.

Luonnonvarakeskuksen EkoSuo-hanke tuottaa poikkitieteellistä tietoa soiden ennallistamisesta päätöksenteon tueksi. Suomen suoluonnon tila on heikentynyt ja soiden tilan parantamiseksi on toteutettu ennallistamishankkeita. Seuranta ennallistamisen vaikutuksista on kuitenkin puutteellista. Hankkeessa käytetään kasvillisuus- ja hydrologisia seuranta-aineistoja soiden ennallistamiskohteilta sekä satelliittikuviin perustuvia kaukokartoitusaineistoja.

Ympäristöministeriön tiedote rahoituksista.