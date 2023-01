Ympäristömyrkkyjä, loisia ja lobbaamista – Vieras laji on tyrmäävä paljastuskirja norjalaisesta lohibisneksestä

Menestysromaani vie tulevaisuuden Amerikkaan, joka on häiritsevän helppo kuvitella 23.1.2023 09:32:40 EET | Tiedote

Celeste Ngin Kadonneet sydämemme (Gummerus) on polttavan ajankohtainen romaani äidin ja pojan väisestä murtamattomasta rakkaudesta. Se kuvaa pelon hallitsemaa yhteiskuntaa, jossa poliisiväkivalta, lasten pakkosiirrot, kirjojen kieltäminen ja aasialaistaustaisten ihmisten syrjintä ovat arkipäivää ja taloudellisen epävarmuuden ja levottomuuksien ratkaisuksi on tarjottu ”amerikkalaisen kulttuurin säilyttäviä” lakeja. Romaani on ollut myynti- ja arvostelumenestys, ja se nousi heti ilmestyttyään useille bestseller-listoille USA:ssa ja Isossa-Britanniassa.