Yrittäjägallup: Noin puolet yrittäjistä pitää enintään kahden viikon kesäloman

”Yrittäjän on tärkeä pitää lomaa. Se on merkityksellistä jaksamiselle, palautumiselle ja yritystoiminnan kehittämiselle. Monelle loman pitäminen on silti hyvin vaikeaa joko taloudellisista syistä tai sen takia, ettei ole sijaista työvoimapulan vuoksi tai palkkaaminen kävisi liian kalliiksi”, puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yli puolet (52 %) yrittäjistä aikoo pitää tänä vuonna enintään kaksi viikkoa kesälomaa. Osalla yrittäjistä on mahdollisuus nauttia pidemmistä lomista. Lomaa pitää neljä viikkoa tai enemmän 26 prosenttia vastanneista.

”Syitä kesälomattomuudelle on useita: Osalla ei ole taloudellista mahdollisuutta lomailuun, toisille yrittäjille kesä on kuuminta sesonkiaikaa”, Salminen sanoo.

”Loma voi olla yrittäjälle myös stressin aiheuttaja, mikäli joutuu pohdiskelemaan yrityksen toimintaa tai selviämistä loma-ajan yli”, Salminen jatkaa.

Tänä kesänä yhä useampi tietää, pitääkö lomaa

Lähes puolet (47 %) kokee voivansa pitää riittävästi lomaa, yhtä suuri osuus (47 %) on eri mieltä asiasta. Arvio loman riittävyydestä on matalin 2–9 hengen yrityksissä, kaupassa ja rakentamisessa sekä 40–49-vuotiailla yrittäjillä.

”On huolestuttavaa, että lähes puolet yrittäjistä kokee, ettei voi pitää riittävästi lomaa vuoden aikana. Toisaalta lomattomuus ei automaattisesti tarkoita tai johda työkykyongelmiin. On tärkeää tehdä myös yritystoiminnan arjessa valintoja, jotka auttavat jaksamaan ja palautumaan. Yrittäjälle usein nimenomaan oma yritystoiminta on merkittävin voimavara”, Salminen sanoo.

Myönteistä on, että niiden osuus, jotka eivät osaa sanoa tulevan kesälomansa pituutta on vähentynyt selvästi keväästä 2020. Keväällä 2020 asiaan ei osannut vastata 21 prosenttia, kun nyt epätietoisia oli enää yhdeksän prosenttia.

”Monet yrittäjät elivät useamman kesän epävarmuudessa koronapandemian vuoksi. Tällöin myös lomien suunnittelu oli mahdotonta. Nyt on tapahtunut merkittävä muutos”.

Yrittäjägallupiin vastasi 1041 pk-yrityksen edustajaa 18.–28.4.2023. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen toteutti Kantar Public Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

