Yrittäjägallup: Verotuksen ennakoitavuus vauhdittaa investointeja – yrittäjät näkevät investointijarruina velan, ay-liikkeet toimet ja Venäjän

Yrittäjägallup: Pk-yritysten tilanteessa pieniä merkkejä paremmasta 28.3.2023 04:00:00 EEST | Tiedote

Yli puolet yrityksistä arvioi, että taloudellinen tilanne on joko erittäin hyvä (17 %) tai melko hyvä (36 %). ”Yritysten tilanne on parantunut sitten viime syksyn, mikä on hyvä asia. Lisäksi energiakriisissä on pahin koettu – ainakin toistaiseksi”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.