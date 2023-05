Yrittäjägallup: Yrittäjät haluavat porvarihallituksen ja estää veronkorotukset

Yrittäjät: Vastaukset mahdollistavat talouslinjan muutoksen 18.4.2023 13:15:59 EEST | Tiedote

Vastaukset hallitustunnustelija, puhemies Petteri Orpolle mahdollistavat isot uudistukset ja julkisen talouden tervehdyttämisen. ”Talouspolitiikan linjaan odotetaan muutosta. Vastausten pohjalta ilmeisin hallitus on porvarihallitus, jolle on tehtävissä ohjelma, joka vahvistaa kasvua, uudistaa työmarkkinoita ja tasapainottaa julkista taloutta. Mitä enemmän on kasvua, sitä vähemmän tarvitaan menoleikkauksia”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.