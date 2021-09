Jaa

Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään jälleen sunnuntaina 5.9.2021. Perinteisten tapahtumien sijaan tänä vuonna keskitytään nimenomaan kiittämään yrittäjien tekemästä työstä yhteiskunnan hyväksi. Päivä on kunnianosoitus yrittäjien sitkeydelle samalla kannustaen tavallisia suomalaisia kiittämään haluamiaan yrittäjiä.

Yrittäjän päivän ensisijainen tavoite on nostaa yrittäjyyden arvostusta ja muistuttaa yrittäjiä heidän arvokkaasta työstään yhteisen hyvinvointimme eteen. Lisäksi halutaan myös lisätä tietoutta yrittämisestä ja yrittäjyyden eri muodoista laajasti kaikilla toimialoilla. Yrittäjyyden muotoja on monia, niin yksinyrittäjiä kuin myös isoja massoja työllistäviä yrittäjiä, jotka kaikki pitävät maamme liikkeessä, aina eteenpäin.

Idea Yrittäjän päivästä syntyi 90-luvulla Suomen pahimman laman jälkimainingeissa. Nyt 24 vuotta myöhemmin, yrittäjyyden asema ja arvostus ovat nousseet, mutta poikkeustilanteen aiheuttamat olosuhteet ovat monille vaikeammat kuin koskaan.

Tänä vuonna moni yrittäjä on ollut kovilla ja monen yrityksen toiminta on koronapandemian takia vaakalaudalla. Korona on kohdellut yrityksiä epätasa-arvoisesti. Nyt, jos koskaan on syytä kiittää yrittäjiä heidän tekemästään työstä ja muistuttaa siitä, että yrittäjien ansiosta Suomessa on työpaikkoja ja verotuloja, summaa Yrittäjän päivä säätiön puheenjohtaja, yrittäjäneuvos Riitta Antinmäki.

Talous ja nuoret TATin keväällä julkaistussa tulevaisuusraportissa 68 prosenttia yläkoululaisista ja toiseen asteen opiskelijoista koki yrittäjyyden varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Kyselyyn vastasi lähes 15 000 nuorta opiskelijaa. Voidaan siis ajatella, että yrittäjyyden arvostus on kasvamaan päin nuoremmissa sukupolvissa.

– Yrittäjien sitkeyden lisäksi liiketoiminnan sujuminen vaatii myös yrittäjille myönteisiä olosuhteita ja asenneilmapiiriä. Selkeiden päätösten merkitys korostuu erityisesti haastavina aikoina. Toivoisin päättäjiltä määrätietoisia toimenpiteitä ja päätöksiä, joiden avulla yrittäjien epävarmuustekijöitä voitaisiin vähentää ja yrittäjyyden houkuttelevuutta voitaisiin kasvattaa, jatkaa yrittäjäneuvos Riitta Antinmäki.

Yrittäjäpatsas pystettiin ja paljastettiin vuonna 2006 Helsingin Kampin Narinkkatorille, muistuttamaan meitä kaikkia yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnassamme. Yrittäjä on päivänsä, patsaansa ja kiitoksensa ansainnut!

Lisätiedot:

Riitta Antinmäki

Yrittäjän päivä -säätiön puheenjohtaja, yrittäjäneuvos,

p. 044 333 4645

www.yrittajanpaiva.fi