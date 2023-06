Yrittäjät: Sote-alan lakko vastuuton, yrityksillä ei varaa ylisuuriin palkankorotuksiin

Yrittäjät muistuttaa, että jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevien sosiaali- ja terveysalan yritysten jatkuvuus on uhattuna. Suomen Yrittäjissä on jäsenenä 3 600 terveys- ja sosiaalialan yritystä. Neljä viidestä sote-alan yrityksestä on enintään neljän hengen yrityksiä.

- Lakko pitää saada loppumaan nopeasti ja ehdoilla, jotka eivät ole kohtuuttomia yritysten tulevaisuuden ja työpaikkojen säilyvyyden kannalta, Pentikäinen sanoo.

- Nyt vaaditaan palkankorotuksia, joita hyvin monen yrityksen maksukyky ei kestä. Tämä voi johtaa toimipaikkojen sulkemisiin, minkä seurauksena sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmat syvenevät, kun hoitopaikat vähenevät.

Yrittäjät huomauttaa, että mahdollisten palkankorotusten tulisi myös näkyä julkisen sektorin yksityiseltä ostamien palveluiden hinnoissa.

Jo nyt monen yrittäjän on lähes mahdotonta tarjota palveluitaan esimerkiksi palvelusetelillä, koska moni alue on määritellyt hinnan pienemmäksi kuin mitkä ovat palveluiden todelliset kustannukset.

- Julkisen sektorin on avattava pikaisesti sote-tuotantonsa kustannukset. Odotamme hallitusohjelmakirjausta kustannusten laskemisesta ja avaamisesta. Sen jälkeen korvaukset yksityiselle sektorille on asetettava samalla tasolle julkisen sektorin kustannusten kanssa, reilun kilpailun periaatteen mukaan, sanoo elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari.

Sote-alan yrityksiä on noin 18 200. Yksityisen sektorin sote-yrityksissä työskentelee noin 88 000 henkeä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattijärjestöt Sote (Tehy, SuPer, Erto), JHL, Talentia ja Salli (Jyty, PRO) antoivat keskiviikkona useita lakkovaroituksia. Lakot kohdistuisivat esimerkiksi hoiva-alalle, lastensuojeluun ja palveluasumiseen.

Lakkoon ei pakko osallistua

Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula korostaa, ettei kenenkään ole pakko osallistua työtaisteluun.

- On syytä muistaa, että järjestäytymätöntä työntekijää lakko ei sido mitenkään. Työt eivät ole lakossa, vaan yrityksellä on oikeus pyrkiä pitämään liiketoiminta käynnissä, Makkula sanoo.

Työntekijällä on oikeus tehdä työtä, vaikka lakko on julistettu. Ammattiliitto ei voi estää työntekijää menemästä töihin. Tästä voi toki seurata se, että työntekijä erotetaan liitosta, mutta muita seurauksia siitä ei tule myöskään järjestäytyneelle työntekijälle, Makkula jatkaa.