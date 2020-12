Yrittäjät sote-uudistuksesta: Hallitus heikentää sote-yritysten mahdollisuuksia toimia

Yle, EK ja markkinatalous 23.11.2020 12:58:05 EET | Blogi

On syntynyt jonkin verran keskustelua, kun Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila on ehdolla työnantajaliitto Paltan hallituksen puheenjohtajaksi. Siinä roolissa hän on myös tullut valituksi Elinkeinoelämän EK:n hallitukseen ja työvaliokuntaan. (---) Jokainen järjestö valitsee tietenkin itse hallintonsa. Entisenä mediajohtajana ja nykyisenä elinkeinoelämän järjestöjohtajana haluan todeta asiasta muutaman näkökulman yrittäjyyden näkökulmasta, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa Yrittäjän puolella -blogissaan.