Yrityskäyttöön tarkoitettu Sonos Pro -ohjelmistopalvelu mahdollistaa äänentoiston helpon hallinnan toimitiloissa

Laadukkaista kodin äänentoistolaitteistaan tunnettu Sonos on lanseerannut uuden Sonos Pro -palvelun, joka on kokonaisvaltainen äänentoistojärjestelmä yrityksille. Joustavan ja monipuolisen ohjelmistopalvelun (Software as a service) saa käyttöönsä kuukausimaksulla. Palvelu tulee tänään saataville Yhdysvalloissa, ja muut Sonos-markkinat seuraavat myöhemmin.

Sonos Pro sisältää muun muassa yksinkertaisen näkymän äänentoistojärjestelmän etähallintaan useissa eri toimipisteissä, kaupalliseen käyttöön lisensoitua musiikkia sekä premium-tason asiakastuen. Palvelu toimii saumattomasti yrityksen Sonos-kaiuttimissa, vaikka ne olisi sijoitettu eri toimipisteisiin, täyttäen minkä tahansa tilan vaikuttavalla musiikkikokemuksella.

“Kauppiaat ja ravintoloitsijat voivat musiikin, visuaalisten elementtien ja esimerkiksi tuoksujen avulla luoda asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempia elämyksiä sekä vahvistaa asiakassuhteita”, Sonosin toimitusjohtaja Patrick Spence toteaa. “Sonosin kaupallisten asiakkaiden osuus on kasvanut merkittävästi, kun yritykset panostavat äänentoistoon sitouttaakseen asiakkaitaan uudella tavalla. Olemme kasvattaneet ymmärrystämme yritysten tarpeista ja kaupallisten tilojen äänentoistosta testaamalla eri ominaisuuksia sadoissa erilaisissa toimitiloissa. Sonos Pro on rakennettu alusta alkaen vastaamaan juuri tämän kohderyhmän tarpeisiin.”

Sonos-kokemus osaksi yrityksen toimintaa

Luotettavan ja yksinkertaisen Sonos Pro -ohjelmistopalvelun avulla yritykset voivat virtaviivaistaa äänentoistonsa helposti, kun tyypillisesti yrityskäyttöön tarkoitetut audioratkaisut vaativat monimutkaisen valikoiman erilaisia tuotteita ja työkaluja.

“Musiikilla on tärkeä rooli tunnelman rakentamisessa, parhaimmillaan se houkuttelee asiakkaita tulemaan uudestaan,” Sonos Professional -osaston pääjohtaja Audra Kinsley kertoo. “Sonos Pro auttaa yrityksiä vahvistamaan visiotaan ja tyyliään äänen avulla. Yrityksillä on palvelun myötä käytössään työkalut, joilla voi kuratoida sisältöjä ja luoda asiakkaille kiinnostavia äänielämyksiä."

Hallintaa ja seurantaa missä tahansa : Avaamalla kustomoidun Sonos-sovelluksen ja etähallinnan ominaisuudet, käyttäjä pääsee verkkopohjaisen näkymän kautta tarkkailemaan ja hallinnoimaan äänentoistoa yrityksen toimipisteissä. Sovelluksen kautta voi esimerkiksi ajastaa soittolistoja ennakkoon, määrittää järjestelmänvalvojan oikeudet, jakaa käyttöoikeuksia valituille työntekijöille ja hyödyntää premium-tason tukipalveluita mistä tahansa.





Sonos Pro -ohjelmistopalvelu on tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa 35 dollarin toimipistekohtaiseen kuukausihintaan. Lisätietoja osoitteesta sonos.com ja tunnisteella @sonos.

Lehdistömateriaalit löytyvät täältä.