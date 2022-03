Yritysten kasvuodotukset ovat vaisuja

Hämäläisyritykset lopettaneet viennin Venäjälle 8.3.2022 12:01:04 EET | Tiedote

Kauppakamarien asiakirjatilastot kertovat, että yritykset ovat reagoineet Venäjän Ukrainaan kohdistamaan hyökkäyssotaan ripeästi ja vienti Venäjälle on vähentynyt dramaattisesti. ”Sodan alettua alkuperätodistusten määrä on pudonnut alueellamme jopa 77 prosenttia, kun koko Suomessa osuus on keskimäärin 50 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021. Pakotteiden vaikutukset näkyvät merkittävästi alueemme yrityksissä, kun aiemmin vientitoimituksia Venäjälle on ollut päivittäin”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.