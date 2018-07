Yritysystävällinen Lapinjärvi

Lapinjärvi on erittäin yritysystävällinen kunta – kertoo Lapinjärven uusi elinkeinokehittäjä Robert Rinne.

- Kunta avustaa yrittäjiä arjessa, teemme kunnastamme ihmislähtöistä ja haluamme tarjota myös yrityksille yksilöllisiä palveluja, Robert Rinne kertoo esimerkeiksi yrittäjäystävällisyydestä.

- Autamme yrityksiä alkuun ja nykyisiä yrityksiä mm. rahoitus-, markkinointi-, tontti- ja toimitila-asioissa. Yritämme luoda hyvät puitteet yrityksille menestyä ja kasvaa, luettelee Rinne, joka aloitti keväällä Lapinjärven kunnan elinkeinokehittäjänä.

- Lapinjärven kunta toimii kuten pk-yritys, nopeat päätökset ja vähän byrokratiaa, matala kynnys tulla kuntatalolle ja jutella. Kuntajohtaja Tiina Heikka on myös hyvin helposti lähestyttävä dynaaminen henkilö joka saa asiat tapahtumaan nopeasti, Rinne analysoi.

- Lapinjärvi on kuntana edelläkävijä monessa asiassa, toteaa Robert Rinne, jolla on pitkä kokemus yritysmaailmasta. Hän on toiminut yrittäjänä, ammattijohtajana sekä konsulttina pitkän uransa aikana.

- Erityisesti kansainvälistymisasiat ovat lähellä sydäntäni, jatkaa Rinne.

Lapinjärvi on logistisesti erinomaisella paikalla, valtatie 6 kulkee kunnan läpi ja pääkaupunkiseutu on alle tunnin ajomatkan päässä. Porvoo, Loviisa, Kotka, Lahti ja Kouvola on lähellä, joten logistiikka toimii kun yritys asettuu Lapinjärvelle. Kirkonkylä on viehättävä ja siellä päivittäiset palvelut toimivat. Kunta myy ja vuokraa yritystontteja ja asuintontteja, yritykset perheet ovat tervetulleita viihtymään Lapinjärvellä.

Kunnalla on meneillä useita projekteja joista esimerkkinä panostus biokiertotalouden yritystoiminnan kehittämiseen, ”Resurssiviisas Lapinjärvi”. Kunta panostaa työttömyyden vähentämiseen esim. Taitopaikan avulla.

- Taitopaikka on Lapinjärveläisille työnhakijoille suunnattu tekemisen ja rekrytoinnin keskus, jossa toiminta perustuu jokaisen henkilökohtaisille tarpeille. Taitopaikan avulla uusi työpaikka on löydetty monelle työttömälle ja kunnan työttömyys on vähentynyt yli 25 prosenttia, Rinne toteaa.