Yrjönkadun uimahallin uudistus etenee

1920-luvulla rakennetun uusklassisen ja tunnelmallisen Yrjönkadun uimahallin palveluita kehitetään entistä asiakaslähtöisemmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi perinteitä ja uimahallin upeaa tunnelmaa kunnioittaen.

Uudistusta on valmisteltu kaupunkilaisia kuunnellen, sillä onnistuneen uudistuksen tueksi tarvitaan tietoa asiakkaiden tarpeista, toiveista ja mielipiteistä. Kaupunkilaiset kutsuttiin 30.11.2021−12.1.2022 järjestettyyn Kerrokantasi-verkkokyselyyn, joka tuotti huikeat 968 ideaa ja mielipidettä koskien Yrjönkadun palvelujen kehittämistä.

”On ollut innostavaa huomata, kuinka tärkeä kohde Yrjönkatu on, ja kuinka intohimoisesti siihen suhtaudutaan. Prosessi on ollut monella tavalla antoisa koko tiimille ja lähdemme innokkaina rakentamaan tulevaa Yrjönkadun palvelukokemusta”, sanoo Yrjönkadun uimahallin tiimiesimies Kara Koskinen.

Verkkokyselyn vastausten perusteella Yrjönkadun uimahallin merkittävin asiakaskokemusta muovaava tekijä on rakennustaiteellisesti arvokas, ainutlaatuinen miljöö, joka luo puitteet rentouttavalle ja rauhoittavalle kylpyläkokemukselle. Hallin autenttinen tunnelma ja sen tarjoama ”aikamatka” on asiakkaita houkutteleva tekijä.



Kaupunkilaiset toivoivat, että alkuperäistä tyyliä vaalittaisiin myös yksityiskohtien tasolla. Rakentamisajan henkeen sopivien ratkaisujen toivottiin ulottuvan esimerkiksi opasteisiin, kyltteihin ja lipunmyyntipisteeseen. Kaupunkilaiset toivoivat lisäksi, että hankkeessa vältetään pyrkimystä tehokkuuteen, nopeuteen ja liallisiin virikkeisiin rauhallisen tunnelman ja ympäristön kauneuden kustannuksella.

Kaupunkilaiset kirjoittivat: ”Toivottavasti Yrjönkatu säilyy jatkossakin nimenomaan osana arjen kokemusta, eli säilyttää luonteensa paikkana, joka on ”luxorious without being fancy”. Yrjönkatu ei ole moderni day spa, vaan omanlaisensa ja oman aikansa näköinen” ja ”…se edustaa kaupunkilaisten elämässä toimivaa ajallista kaupungin kerrostumaa, joka kuuluu eurooppalaiseen kaupunkiin.”

Verkkokyselyn vastauksissa nousi esiin myös kehitystoiveita liittyen viestintään, asiakaspalvelukulttuuriin ja informaation saavutettavuuteen. Myös rakennuksen useisiin tiloihin sekä esteettömyyteen ja valaistukseen liittyviä näkökulmia kertyi paljon.

Yrjönkadun perinteet ja käyttösäännöt – alasti uiminen sekä naisten ja miesten omat vuorot – pohdituttivat. Yleisesti palvelutarjoamaa ei haluttu muuttaa radikaalisti, mutta pieniä kehitysehdotuksia kohdistui myös tapahtumallisuuden sekä ravitsemuspalveluiden suuntaan.

Hankkeessa käytettiin palvelumuotoilua tila- ja opastekonseptien sekä asiakaspalvelumallioppaan laadintaan. Työskentely muotoilutoimisto Rune & Bergin kanssa piti sisällään intensiivisen yhteiskehitysvaiheen, johon osallistettiin sekä henkilökuntaa että Yrjönkadun uimahallin kävijöitä syksyllä 2022. Konseptit valmistuivat helmikuussa 2023, ja niitä hyödynnetään jatkosuunnittelussa.

Koska kyseessä on merkittävä helsinkiläinen kulttuuriympäristö, kaupunginmuseo on aktiivisesti mukana hankkeessa.

Uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelmalle näytettiin vihreää valoa 20.4.2023 kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee hankesuunnitelman puoltoa 25.4.2023. Hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.