Ysit töihin -toiminnassa mukana olevista nuorista 67 prosenttia työllistyi kesällä 2022

Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tämän lisäksi tavoitteena on auttaa nuoria työllistymään vähintään kahden viikon ajaksi yhdeksännen luokan jälkeisenä kesänä.

102 paikallista 4H-yhdistystä vastaa nuorten työllistämisestä sekä töihin välittämisestä Ysit töihin -toiminnassa. Näillä 4H-yhdistyksillä on toimintaa jo 124 kunnan alueella, missä ysiluokkalaisia on yli 26 000.

Lukuvuonna 2021–2022 kesätöitä sai 10 720 yhdeksäsluokkalaista, eli 67 prosenttia toimintaan osallistuneista. Nämä nuoret saivat töitä kesällä 2022 joko työsuhteessa tai 4H-yrittäjänä. Työllistyneiden määrä kasvaa: kesällä 2021 toiminnassa mukana olleista nuorista työllistyi 59 prosenttia ja kesällä 2020 työllistyi 45 prosenttia.

“Ysit töihin -toiminnan kautta on helppo työllistää nuoria, jos yritys ei itse halua palkata nuorta suoraan töihin. Paikallinen 4H-yhdistys voi toimia nuorten työnantajana ja välittää 9.-luokkalaisia yrityksiin töihin. Yritys maksaa 4H:lle nuoren palkan ja 100 euroa työnantajakorvausta. Tämä malli on mahdollistanut monelle nuorelle ensimmäisen työkokemuksen paikkakunnalla”, kommentoi 4H:n nuorten työllistämisen asiantuntija Anu Parviainen.

Itse tekemällä ja kokemalla oppii parhaiten työelämästä

K-ryhmä on ollut mukana Ysit töihin -toiminnassa jo vuodesta 2019 asti. Vuosina 2021 sekä 2022 K-ryhmä on toiminnan pääyhteistyökumppani. Kaupan ala onkin alle 18-vuotiaiden suurin työllistäjä.

Yksi nuoria Ysit töihin -toiminnan kautta työllistänyt K-kauppias on K-Supermarket Oriveden Sofia Siili-Malinen. Siili-Malinen työllisti kesän 2022 aikana yhteensä 14 alle 18-vuotiastanuorta.

”Nuorille on todella tärkeää tarjota työtä ihan jo senkin takia, että he pääsevät näkemään, millaista työn tekeminen on, millaista se on meillä täällä K-ryhmässä ja millaista on ylipäätänsä toimia työyhteisössä”, Siili-Malinen sanoo.

”Kaupan alan työpaikat ovat erinomaisia paikkoja nuorelle ensimmäiseksi työkokemukseksi. Työtehtävät ovat moninaisia ja samalla nuoret pääsevät osaksi isompaa työyhteisöä”, Parviainen kommentoi.

K-kauppiaat kohtaavat alueensa nuoria Ajokortti työelämään -koulutuksissa

Ennen kesätyöhaun aloittamista yhdeksäsluokkalainen osallistuu 4H:n Ajokortti työelämään -koulutukseen, jossa nuoret kuulevat työnhaun ja työelämän pelisäännöistä: miten tehdään hyvä työhakemus, miten toimitaan työhaastattelutilanteissa, mitä työsopimukseen kirjataan ja mitkä ovat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. K-ryhmä ja 4H ovat toteuttaneet koulutuksia yhteistyössä.

Yhteisiä Ajokortti työelämään -koulutuksia pidettiin 2022 tammi-kesäkuun aikana 148 oppilasryhmälle, joiden kautta tavoitettiin yhteensä lähes 3000 yhdeksäsluokkalaista nuorta. Koulutusten kautta K-kauppiaat saavat mahdollisuuden tutustua oman alueensa yhdeksäsluokkalaisiin sekä voivat tavoittaa motivoituneita ja työelämään valmennettuja nuoria.

Myös Oriveden K-kauppias on osallistunut Ajokortti työelämään -koulutuksiin.

”Kouluvierailut on ihan huippuhommaa näin kauppiaan näkökulmasta. Koulutuksissa pääsee lähelle oppilasta kertomaan siitä, kuinka me täällä K-kaupassa toimitaan ja millaisia kesätyöntekijöitä me haluamme ja mitä nuoret tästä kokemuksesta voivat saada,” Siili-Malinen sanoo ja jatkaa:

”Ottamalla nuoret mukaan taksvärkki-, TET- ja koulujen työharjoittelujaksoilla, voi tuntea kuuluvansa joukkoon ja pysyy itsekin ajan tasalla nuorten elämäntyylistä ja rytmistä. Se helpottaa myös Tutustu ja tienaa -ohjauksen suunnittelussa. Rakentamalla hyvät välit nuoriin jo varhaisessa vaiheessa mahdollistaa sekä yritystoiminnalle että nuorille suuria mahdollisuuksia. Ota mukaan ja osallista!”

4H on valtakunnallisesti toimiva, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö. 4H:lla on noin 43 000 jäsentä ja järjestö työllistää vuosittain tuhansia nuoria. 4H tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista yli 190 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. Lue lisää: www.4h.fi

K-ryhmän noin 39 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Autamme noin 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. Teemme tämän, koska haluamme tarjota hyviä valintoja niin lähimarketin hyllyillä kuin verkossakin. www.kesko.fi