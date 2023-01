Ysit töihin! Haussa kesätyöpaikat ysiluokan päättäville

Kesätyöpaikkojen haku on tammi–helmikuun taitteessa kuumimmillaan. 4H-järjestö kumppaneineen starttaa tänään Ysit töihin -kesätyökampanjan, joka kannustaa ysiluokkalaisia nuoria hakemaan kesätöitä ja työnantajia palkkaamaan erityisesti peruskoulunsa päättäviä nuoria töihin.

Kesätyöpaikkoja on Duunitorin mukaan tarjolla vielä enemmän kuin viime vuonna, jolloin niitä oli jo ennätysmäärä, ja niin on myös innostuneita nuoria työntekijöitä.

Peruskoulunsa päättäville ysiluokkalaisille ensimmäinen kesätyökokemus on usein ratkaisevan tärkeä reitti työelämään ja omien vahvuuksien tunnistamiseen.



Työnantajat ja -tekijät eivät kuitenkaan aina kohtaa. Osa työnantajista saattaa turhaan arkailla alle 18-vuotiaiden nuorten palkkaamista. Siksi nuorisojärjestö 4Hja yrityskumppanit Duunitori ja K-ryhmä ovat yhdistäneet voimansa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman monelle ysiluokkalaiselle työpaikka kesälle 2023.



AJOKORTTI TYÖELÄMÄÄN VAHVISTAA YSIEN TYÖELÄMÄTAITOJA

4H-järjestö tukee ysien työllistymistä tarjoamalla ysiluokkalaisille Ajokortti työelämään -koulutuksen,joka suoritetaan osana koulutyötä ysiluokan aikana niissä kouluissa, jotka ovat mukana 4H:n Ysit töihin -toiminnassa.



Koulutus perehdyttää nuoren työnhakuun ja työelämässä toimimiseen. Siihen kuuluu mm. asiakaspalveluharjoituksia sekä oma-aloitteisuuden ja työelämän pelisääntöjen opettelua.



Ysit töihin -toiminta on mittavaa ja kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2022 koulutuksia oli tarjolla 124 kunnassa ja sen suoritti liki 10 000 ysiluokkalaista eli noin viidesosa koko ikäluokasta. Heistä 67 % löysi kesätyöpaikan 4H-yhdistysten ja paikallisten työnantajien tuella.



“Moni työnantaja luulee, että on helpompaa palkata täysi-ikäisiä kuin alle 18-vuotiaita. Osa myös pohtii, mitä töitä voi teettää 15-16-vuotiailla, joilla ei ole työkokemusta”, sanoo kehityspäällikkö Anu Parviainen 4H-liitosta. Työnantajien on mahdollista löytää koulutettuja nuoria paikallisten 4H-yhdistysten kautta ja tähän vinkkejä tarjotaan Ysit töihin -kampanjasivustolla.

“Kokemus Ysit töihin -toiminnasta on osoittanut, että lähes jokaisessa työpaikassa on sopivia työtehtäviä nuorille. Koulutuksilla annetaan valmiuksia ensimmäistä työkokemusta varten sekä rohkaistaan työnantajia ottamaan nuoria töihin”, Parviainen sanoo. “Tavoitteena on, että yhteistyöllä kesällä 2023 työllistyneiden ysien joukko kasvaa entisestään.”



DUUNITORIN KESÄTYÖSIVULLA OMA HAKU 15–16-VUOTIAILLE

Kesätyökausi 2023 on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle. Kesätyöpaikkailmoituksia on luettu Duunitorilla marraskuun alun jälkeen jo noin 1,3 miljoonaa kertaa.

Duunitorilla on nyt jo kolmatta vuotta käytössä erityisesti 15-16-vuotiaille suunnattu kesätyönhakusivusto, joka auttaa juuri ysiluokkalaisia löytämään töitä. Tällä hetkellä heille suunnattuja ilmoituksia on alle 200 kaikista yli 6300 kesätyöpaikkailmoituksesta. Avoimia kesätyöpaikkoja voi selata reaaliaikaisesti Duunitorin kesätyösivulta.

”Alle 18-vuotiaiden kesätyöpaikkojen määrä ei ole valitettavasti kasvanut samalla tavalla kuin kesätyöpaikkojen määrä ylipäätään. On arvokasta, että työnantajat palkkaavat aiempaa enemmän kesätyöntekijöitä. Toivoisin uskallusta työllistää myös alaikäisiä, sillä he tuovat työpaikalle ainutlaatuista näkemystä ja tarvitsevat onnistumisen kokemuksia työelämästä,” sanoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Kesätyökaudella 2022 Duunitorin kesätyöpaikkailmoitukset keräsivät yli kahdeksan miljoonaa lukukertaa, ja niitä julkaistiin yli 45 000.

K-RYHMÄN KESÄTYÖNTEKIJÖISTÄ NOIN PUOLET ALLE 18-VUOTIAITA

Kaupan ala on suurin yksittäinen kesätöiden tarjoaja alaikäisille nuorille. Esimerkiksi K-ryhmän ruoka- ja rautakaupoista sekä Intersporteista ja Budget Sporteista löytyy paljon kesätyömahdollisuuksia myös alle 18-vuotiaille nuorille.

K-ryhmä on Ysit töihin -toiminnan pääyhteistyökumppani. Paikalliset K-kauppiaat tapaavat vuosittain tuhansia yhdeksäsluokkalaisia Ajokortti työelämään -koulutuksissa sekä palkkaavat ysejä kesätöihin.

“Toivotamme tänäkin kesänä tuhannet nuoret tervetulleiksi K-ryhmään keräämään ensimmäisiä työelämäkokemuksia. Haluamme vinkata työtä etsiville nuorille, että monet K-kauppojen kesätyöt sopivat yhtä hyvin alle 18-vuotiaille, vaikka useinkaan työpaikkailmoituksessa ei erikseen asiaa mainita”, sanoo K-ryhmän rekrytoinneista vastaava Ilona Castrén.

Kesällä 2022 kaikista K-ryhmän kesätyöntekijöistä noin puolet eli 3000 henkilöä oli 14–17-vuotiaita. Suurin osa K-ryhmän 6000 kesätyöpaikasta on haussa helmikuun aikana osoitteessa https://www.kesko.fi/kesatyo.

4H-järjestö on yksi Suomen suurimmista alle 18-vuotiaiden, erityisesti yhdeksäsluokkalaisten nuorten kesätyöllistäjistä. Vuonna 2021 4H maksoi kolme miljoonaa euroa palkkoja ja 4H:n kautta työllistyi yli 6000 nuorta. Ysit töihin -toiminnan tavoitteena on luoda nuorille työpaikkoja ja parantaa heidän talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitojaan. Myös 4H-yrittäjyys on kasvattanut suosiotaan nuorten keskuudessa, vuonna 2021 järjestössä oli ennätykselliset 2 000 nuorten 4H-yritystä. Yrittäjyys on nuorelle matalan kynnyksen muoto työllistää itsensä ja hän saa siihen neuvoja ja tukea 4H:sta. Lue kesätyökampanjasta lisää kampanjasivultamme: https://ysittoihin.4h.fi/

Duunitori.fi on Suomen suurin työnhakupalvelu, joka keräsi tammikuussa 2022 noin viisi miljoonaa vierailua kuussa. Vuonna 2009 perustettu yritys kokoaa avoimet työpaikkailmoitukset ja ohjaa ne sivustonsa ohella satoihin sosiaalisen median ryhmiinsä. Duunitori auttaa työnhakijoita löytämään töitä ja työnantajia löytämään parhaat osaajat. Yrityksen kaikille avoimiin palveluihin kuuluvat muun muassa työpaikkavahti Duunivahti, ammatinvalintatesti Duunitesti, työmarkkinaseuranta, palkkavertailu ja työelämämedia.

K-ryhmän noin 39 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Autamme noin 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. Teemme tämän, koska haluamme tarjota hyviä valintoja niin lähimarketin hyllyillä kuin verkossakin www.kesko.fi.