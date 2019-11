YTK pitää jäsenmaksun ennallaan

Kaikille palkansaajille avoimen Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on ensi vuonna 92 euroa. Vuoden 2020 jäsenmaksu on siis sama kuin vuonna 2019.

Työttömyyskassan on määrättävä jäsenmaksu siten, että se riittää kassan vastuulla olevien etuusmenojen ja kassan hallintokulujen kattamiseen. Lisäksi kassan on huolehdittava, että sillä on rahastoituna puskuriksi vähintään yhden vuoden etuusmenoja vastaava summa.

Suomen talouden kasvun ennustetaan hidastuvan ensi vuoden aikana. Samalla myös työttömyysasteen laskun odotetaan hidastuvan. YTK arvioi oman jäsenistönsä keskimääräisen työttömyysasteen pysyvän ensi vuonna samalla tasolla kuin nyt eli noin 7,3 - 7,4 prosentissa. Jäsenmäärän arvioidaan nousevan ensi vuoden loppuun mennessä yli 460 000:teen. YTK aikoo jatkaa investointeja toiminnan kehittämiseksi ja rekrytoida lisää osaajia vaativiin erityistehtäviin.

-Tilanteemme on erinomainen. Esimerkiksi käsittelyaikamme ovat pysyneet nopeina, vaikka tämän vuoden aikana on tullut lakimuutoksia, jotka ovat lisänneet monimutkaisuutta. YTK:n talous on vahvalla pohjalla ja ensi vuoden jäsenmaksu kestää työttömyysasteen kasvun ja myös sijoitusmarkkinoiden mahdolliset korjausliikkeet, kertoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Suomessa on tällä hetkellä 26 työttömyyskassaa. Jäsenmäärien ja jäsenmaksutuottojen perusteella keskimääräinen jäsenmaksu vuonna 2018 on ollut noin 106 euroa.