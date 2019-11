YTKbarometri: Työttömyysaste nousussa joulua kohden

Lokakuussa YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli 6,8 %. Se on 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Edelliseen kuuhun verrattuna työttömyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysasteen trendiluku oli lokakuussa 6,7 prosenttia.

-Työllisyyskehitys on viime vuosina ollut hyvä ja työttömyysaste on viime vuoden vaihteessa ollut laskusuunnassa. Työttömyysaste tyypillisesti silti nousee hieman vuoden loppua kohden. Heikentyneet suhdanteet painavat samaan suuntaan. Meillä ei harmillisesti vielä ole näkyvissä merkkejä siitä, että työttömyysasteen epäsuotuisa kehitys olisi taittumassa. Esimerkiksi alkavien työttömyyksien määrä on yhä nousussa koko kassakentässä, toteaa YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund.