YTKbarometri: Työttömyysasteen laskussa hidastumisen merkkejä

YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli elokuun lopussa 7,1 %. Työttömyysaste on matalampi kuin vuosi sitten, mutta lasku on hidastunut.

YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli elokuun lopussa 7,1 %. Se on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Heinäkuuhun verrattuna työttömyysaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste elokuussa oli 6,1 %. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuussa 8,9 prosenttia.

“YTK:n jäsenistön työttömyysaste on ollut laskussa vuoden 2015 jälkeen. Tämän kesän aikana laskun vauhti on osoittanut hidastumisen merkkejä. Työttömyysaste on vuoden alkuun verrattuna laskenut hieman vähemmän kuin viime vuonna”, YTK:n varatoimitusjohtaja Antti Jokinen kertoo.

“Tyypillisesti työttömyysaste laskee alkuvuodesta ja kääntyy kesän aikana lievään nousuun loppuvuotta kohden. Työttömyysaste on nyt matalampi kuin vuosi sitten, mutta vaikuttaa siltä, että sen lasku on saavuttanut pohjansa”, Jokinen tarkentaa.

YTK:n jäsenille maksettiin ansiopäivärahaa elokuussa 41 515 700 euroa

Elokuussa YTK maksoi jäsenilleen yhteensä 41,5 miljoonaa euroa työttömyysturvaa. Se on 2,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Edelliseen kuuhun verrattuna työttömyysetuuksia maksettiin elokuussa 1,8 miljoonaa euroa enemmän.

Tämän vuoden aikana YTK on elokuun loppuun mennessä maksanut etuuksia yhteensä lähes 350 miljoonaa euroa.

Tästä on kyse

- YTKbarometri on kuukausittain julkaistava tilastokatsaus YTK:n jäsenistön tunnusluvuista. YTK:lla on jäseniä yli 430 000. Määrä vastaa 19 % suomalaisista palkansaajista.

- YTKbarometri pohjautuu YTK:n jäsendataan



- YTK:n jäsenistö vastaa noin 19 % Suomen palkansaajista



- Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, jonka suuruus lasketaan palkan perusteella laissa määriteltyjen sääntöjen avulla.



- Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla