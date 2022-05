YTK:lle alkuvuoden aikana yli 24 000 uutta jäsentä

Yleinen työttömyyskassa YTK on saanut kuluvan vuoden aikana jo yli 24 000 uutta jäsentä. Suomen suurin työttömyyskassa saavutti viime vuonna puolen miljoonan jäsenen rajan, ja kasvu on jatkunut tänä vuonna vahvana.

Tänä vuonna jäseniä on tullut runsaasti etenkin terveydenhuoltoalalta. Ala on noussut YTK:n jäsenistön nopeimmin kasvavaksi ammattialaksi. Tammi-huhtikuun aikana YTK:lle liittyneistä 7,1 prosenttia työskentelee terveydenhuollossa, kun viime vuonna samalla ajanjaksolla liittyneistä alalla työskenteli 5,1 %.

Terveydenhuoltoalalta suurin liittyneiden ikäryhmä ovat 31–40-vuotiaat. Heitä on alan liittyneistä 29 %. Seuraavaksi eniten on liittynyt 41–52-vuotiaita, joita on 22 %.

31–40-vuotiaat muodostavat suurimman ikäryhmän myös kaikista YTK:lle liittyneistä. Heitä on kuluvan vuoden aikana liittynyt jo 7 450. 21–30-vuotiaita on tänä vuonna liittynyt 6 676 ja 41–50-vuotiaita 4 481.

Maakunnista ylivoimaisesti suurin kasvun lähde YTK:lle on Uusimaa, jossa tänä vuonna liittyneistä asuu 7 935. Seuraavana tulee Pirkanmaa: sieltä on kuluvana vuonna liittynyt 2 195 jäsentä.

Rakennusalalta ja kaupasta tasaisesti tulijoita



Suurin toimiala YTK:lle liittyneiden keskuudessa on tänäkin vuonna ollut rakennusala. Alkuvuoden aikana YTK:lle liittyneistä rakennusalalla työskenteleviä on 10,9 %.

Myös kaupan ala on aina ollut YTK:n keskuudessa suuri. Tänä vuonna liittyneistä jäsenistä 9,5 % työskentelee alalla.

Kuljetus- ja liikennealalta on liittynyt tähän mennessä 8,1 % YTK:n uusista jäsenistä.