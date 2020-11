YTK:n jäsenyys vuodelle 2021 alle 10 eurolla kuukaudessa

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu vuonna 2021 on 119 euroa eli hieman alle 10 euroa kuukaudessa.

Finanssivalvonta on vahvistanut Yleinen työttömyyskassa YTK:n vuosijäsenmaksuksi ensi vuodelle 119 euroa.

Tilanne ei ole niin paha, mitä YTK:lla ennakoitiin: “Keväällä yhteiskunnan sulkeutuessa ja talouden pysähtyessä arvioimme, että joudumme nostamaan jäsenmaksua merkittävästi. Tilanne on keväästä rauhoittunut, eikä jäsenmaksua ole tarve nostaa niin paljon kuin kevään työttömyysluvut antoivat aihetta”, toteaa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Työttömyyskassat rahoittavat jäsenmaksuilla kassan osuuden etuusmenoista. Jäsenmaksu riippuu siten suoraan kassan jäsenistön työttömyysasteesta. Koronaepidemian vuoksi etuusmenot ovat kasvaneet merkittävästi, koska moni on menettänyt työnsä tai joutunut lomautetuksi.

Ennätysmäiset etuusmenot

Alamäki avaa YTK:n etuusmenoja: “Ennakoimme, että maksamme tänä vuonna etuuksia ennätysmäiset 839 miljoonaa euroa. Viime vuonna maksoimme etuuksia 506 miljoonaa euroa. Arviomme on, että työttömyys ja etuusmenot pysyvät korkealla myös ensi vuonna.”

Etuusmenot ovat vuoden aikana nousseet lähes 66 %. Jäsenmaksun korotus ensi vuodelle on siitä huolimatta vain 29 %. Tämä on mahdollista, koska YTK:n talous on vahvalla pohjalla ja toiminta on tehokasta.

Vaikka toiminta on tehokasta, on korkea työttömyysaste johtanut siihen, että YTK on epidemian aikana lähes kaksinkertaistanut työntekijöiden määrän. Samaan aikaan jäsenmäärä on kasvanut lähelle puolta miljoonaa, joten toiminnan kustannukset jakautuvat suuremman jäsenistön kesken. Toiminnan kulujen kasvamisen osuus kohonneesta jäsenmaksusta jää siten pieneksi.

Kuluvana vuonna YTK:n vuosijäsenmaksu on 92 euroa.