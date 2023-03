10 ehdotusta ylivelkaantumisen ratkaisemiseksi

Kuluttajien valitusväylä kohtuuttomista sähköhinnoista tukossa 4.1.2023 13:36:24 EET | Tiedote

Viime aikoina monet sähköyhtiöt ovat ilmoittaneet tuntuvista hinnankorotuksista toistaiseksi voimassa oleviin sähkösopimuksiin. Joidenkin kuluttajien sähköenergian hinta on voinut nousta kerralla jopa satoja prosentteja. Korotus voi olla laiton, mikäli se tapahtuu ilman riittäviä perusteita. Tällöin hinnankorotuksen voi viedä arvioitavaksi kuluttajariitalautakuntaan, joka on kuluttajalle maksuton ja riskitön riidanratkaisuelin. Kuluttajaliitto on huolissaan kuluttajariitalautakunnan pitkistä käsittelyajoista.