100 prosenttia hyväksytyistä osallistujista valmistuu Aalto Executive MBA -ohjelmasta

Kärkiryhmä liikkui globaalissa Executive MBA -vertailussa – Aalto EMBA puolusti paikkaansa sadan huipussa 16.10.2017 08:17 | Tiedote

Aalto Executive MBA on Financial Times -sanomalehden (FT) globaalissa vertailussa tänäkin vuonna ainoa suomalainen ohjelma, joka lunasti paikkansa sadan parhaan joukossa. Kyseessä on maailman arvostetuin vuosittainen vertailu. Pohjoismaiden hopeasijalta Aalto EE:n ohjelma puolustaa vahvasti paikkaansa maailman sadan parhaan joukossa ollen eurooppalaisista toimijoista 35. ja koko vertailussa sijalla 78. Maailman noin 3 000 EMBA-ohjelmasta vain sata parasta huomioidaan.