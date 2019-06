Jyväskylän yliopistossa syyskuun 2. päivänä opintonsa aloittavat on valittu. Yliopistoon hyväksyttiin kevään ja kesän opiskelijavalinnoissa yhteensä 2400 uutta opiskelijaa.

Jyväskylän yliopistoon haki kevään 2019 yhteishaussa yhteensä 15 588 hakijaa, joista hyväksytyksi tuli 2228. Aloituspaikoista kohteittain vaihdellen 40-80 prosenttia oli varattu ensikertalaisille hakijoille. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeneita oli 13 895, joista ensisijaisia hakijoita 4784. Maisteriohjelmiin haki 2070 hakijaa, joista ensisijaisia oli 1465. Vain alempaa kandidaatin tutkintoa suorittamaan hakeneita oli 41, joista ensisijaisia hakijoita 14.

Suosituin hakukohde oli tänäkin vuonna psykologian kandi- ja maisterikoulutus, johon pyrki 2858 hakijaa. Muita hakijamäärältään suosittuja koulutuksia olivat yrityksen taloustieteet (1426), luokan­opettajan koulutus (1357) ja taloustiede (1213).

Kovin kilpailu opiskelupaikasta käytiin psykologian hakukohteessa, johon tuli 37 hakemusta aloituspaikkaa kohden. Myös liikunnan yhteiskuntatieteiden (28 hake­musta/aloituspaikka), taloustieteen (27) ja sosiaalityön (26) aloituspaikat olivat hyvin haluttuja.

Kokonaishakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto oli korkeakoulujen kevään yhteishaussa viidenneksi suosituin yliopisto Helsingin, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen jälkeen. Ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto oli viides Helsingin, Tampereen, Turun ja Aalto-yliopiston jälkeen. Hakijoista ensisijaisesti Jyväskylän yliopistoon hakeneita oli 6263.

Suomenkielisiin 2-vuotisiin maisteriohjelmiin oli hakijoita 2070 ja heistä hyväksyttiin 499 (24 %). Eniten haettiin seuraaviin maisteriohjelmiin: terveyskasvatus, liikuntalääketieteet sekä gerontologia ja kansanterveys.

Kansainvälisten maisteriohjelmien haku päättyi jo tammikuussa. Yliopiston kuudessa tiedekunnassa oli tarjolla 232 aloituspaikkaa 14 maisteriohjelmassa. Hakemuksia ohjelmiin saatiin kaikkiaan 1051 kappaletta 781 hakijalta. Uusia opiskelijoita ohjelmiin hyväksyttiin 239 ja näistä on paikan ottanut vastaan 157.

Yhteishaun osana toteutetussa avoimen väylän haussa hyväksyttiin avoimessa yliopistossa suoritettujen aikaisem­pien opintojen perusteella 74 uutta tutkinto-opiskelijaa. Avoimen väylän kautta eniten hakijoita oli psykologiaan, varhaiskasvatukseen, erityispedagogiikkaan ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämään sosiaalityön koulutukseen.

Kaikki yhteishaussa hakeneet saavat tiedon valinnan tuloksesta sähköpostitse tai postitse sekä Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 8.7.2019 klo 15.00 mennessä, ottavatko he paikan vastaan. Varasijapaikkoja, mikäli niitä on, täytetään 31.7.2019 klo 15.00 asti.

Uusien opiskelijoiden orientaatio-ohjelmaa järjestetään viikon 36 (2.-6.9.2019) aikana. Opetus käynnistyy myös viikon 36 aikana. Lukuvuoden 2019-2020 avajaisia vietetään keskiviikkona 4.9.