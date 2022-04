500 miljoonaa euroa vuosittain roskakoriin - mistä on kyse?

Puhelin- ja kotimyyntiin tarvitaan parempi kuluttajansuoja 17.2.2022 17:55:48 EET | Tiedote

Puhelinmyynnin sääntelyä koskeva hallituksen esitys on annettu tänään eduskunnalle. Kuluttajaliitto on jo pitkään katsonut, että kuluttajien valtaosaa häiritsevä ja erityisesti monille ikäihmisille haitallinen puhelin- ja kotimyynti on lopetettava lainsäädännöllä. Sama todetaan myös hallitusohjelmassa, jonka mukaan puhelin- ja kotimyyntiä tulee rajoittaa ja säädellä tiukemmin kuluttajan suojaksi. Esityksessä ehdotettu puhelinmyynnin kirjallinen vahvistus tuo parannusta kuluttajien asemaan, mutta ei vielä estä häiritseviä myyntiyrityksiä.