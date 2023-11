Sanomalehti oli 1700-luvulla sosiaalinen media

Väitös 10.11.2023: Uudet beetahajoamisen puoliintumisajat tuovat tärkeää tietoa neutronisieppausprosessin mallintamiseen 7.11.2023 07:00:00 EET | Tiedote

FM Minna Luoma käsittelee väitöskirjassaan ”New β-decay half-lives of heavy neutron-rich nuclei and performance studies of the GEM-TPC detector” kokeellisia tuloksia neutronirikkaiden isotooppien beetahajoamisten puoliintumisaikojen mittauksesta ja GEM-TPC-ilmaisimen suorituskyvyn analyysistä.