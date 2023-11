POP Pankki: mobiilimaksamisen suosio kasvaa edelleen

POP Pankin mobiilimaksamisen tammi-lokakuu 2023 tilastojen mukaan heinä-elokuu ovat olleet molempien maksupalvelutarjoajien osalta sekä arvolla että volyymilla mitattuna aktiivisempia kuukausia. ”Mobiilimaksaminen on syklistä. Arvolla ja volyymilla mitattuna mobiilimaksaminen on kuitenkin pitkällä aikavälillä koko ajan kasvussa. Loppuvuoden yleiset ostopiikit, kuten Black Friday ja joulukuu, ei ole tässä tilastotarkastelussa mukana. Joulukuu on perinteisesti ollut aktiivisin mobiilimaksamisen kuukausi ja Black Friday erottautuu yksittäisenä päivänä tilastoissa”, POP Pankin mobiilimaksamisesta vastaava liiketoimintapäällikkö Harriet Gabrielsson sanoo.

”On ollut mielenkiintoista huomata, että Google Paylla maksettujen ostosten kokonaisarvo ja volyymi kasvaa Apple Payta suhteessa nopeammin. Eli Google Payn käyttäjät ovat selvästi löytämässä mobiilimaksamisen mahdollisuudet.”

Pelaaminen nousee mobiilimaksukohteiden TOP 3 -listaukseen

Mobiilimaksamisella on tähän asti hoidettu pääsääntöisesti ruoka- ja päivittäisostoksia. Google Payn käyttäjien kohdalla tämä toteutuu edelleen, mutta Apple Payn kohdalla on tapahtunut muutos. Ruoankuljetuspalvelujen ja päivittäisostosten väliin on noussut nettipelaaminen.

”Apple Payn käyttäjien ikäprofiili on keskittynyt 20–30-vuotiaisiin, kun taas Google Payn käyttäjien ikäprofiili on huomattavasti laajempi. Ikäprofiili saattaa heijastua jossain määrin siihen, miten ja missä mobiilimaksetaan. On hyvä muistaa, että mobiilimaksamista voi seurata siinä, missä esimerkiksi maksukortin käyttöä. Omaa rahankäyttöään voi kontrolloida reaaliajassa mobiili- ja verkkopankissa ja mobiilimaksupalveluun liitetylle maksukortille voi asettaa erilaisia käyttörajoituksia”.

Paikkakuntakohtaisessa tarkastelussa aktiivisimmat Apple Pay -paikkakunnat ovat pysyneet samana, mutta Google Payn osalta TOP 5 -listaus on elänyt Oulun noustessa kolmannelta sijalta nyt aktiivisimmaksi mobiilimaksupaikkakunnaksi.