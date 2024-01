Vuoden parhaat ARA-neliöt 2024 -palkinto Turun Mäntymäen uudistamisesta

Ara on myöntänyt Vuoden parhaat ARA-neliöt 2024 -palkinnon TVT Asunnot Oy:lle Turun Mäntymäen uudistamishankkeesta. Teknisen käyttöikänsä lopussa olleiden kerrostalojen tilalle on noussut uusia ara-vuokra-asuntoja. Uudisrakentamisessa on säilytetty alkuperäisten rakennusten ja alueen 1950-luvun henki, mutta rakennukset ja asunnot ovat moderneja.