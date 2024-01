OmaKeusote – digitaaliset sote-palvelut yhdessä osoitteessa

OmaKeusote on Keusoten uusi digitaalisen asioinnin kokonaisuus, jonne on koottu kaikki Keusoten digipalvelut sekä linkkejä valtakunnallisiin digipalveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on jo ollutkin käytössä monia hyviä digipalveluita, mutta laaja kokonaisuus voi olla satunnaiselle käyttäjälle haastava.

Keusoten alueen asukkaiden digiasiointia helpottaa uusi OmaKeusote: kaikki palvelut löytyvät selkeästi yhden osoitteen kautta riippumatta niiden taustalla olevasta teknisestä ratkaisusta tai palveluntarjoajasta. Digiasiointi ei korvaa hyvinvointialueen perinteisiä palveluja, vaan toimii niiden rinnalla.

– OmaKeusoten taustalla on vahva tarve ja toive selkiyttää digiasiointia ja tuoda saataville uusia toiminnallisuuksia. Haluamme tarjota hyvinvointialueen asukkaille nykyaikaisen ja ajattoman mahdollisuuden asioida kanssamme ja vastaamme tällä suoraan asukkaiden esittämään toiveeseen kootusta digipalvelusivustosta, tuotepäällikkö Benita Kapp kertoo.

Turvallisesti ja nopeasti ajasta ja paikasta riippumatta

OmaKeusoten suunnitteluun ovat osallistuneet myös asukaskehittäjät eli Keusoten palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet keskiuusimaalaiset. Asukaskehittäjät kommentoivat OmaKeusoten luonnosversiota ja antoivat palautetta sen käytettävyydestä. Asukkaiden palautteet on huomioitu nyt julkaistussa OmaKeusotessa, ja kehittämistyö toki jatkuu vielä tämän jälkeenkin: palveluvalikoimaa kehitetään ja täydennetään vielä tämän vuoden aikana.

Julkaisuvaiheessa OmaKeusoten kautta löytyy mm. Keusoten chat-palvelut, omien suun terveydenhuollon ja perusterveydenhuollon ajanvarauksien tarkastelu ja peruminen, influenssa- ja koronarokotusten varaaminen ja siirtäminen sekä alle 12-vuotiaan puolesta-asiointi. OmaKeusoten kautta kaikki tämä hoituu turvallisesti ja nopeasti ajasta ja paikasta riippumatta.

– OmaKeusoteen lisätään vielä tämän vuoden aikana muun muassa työkalu etätapaamisille, terveydenhuollon ajanvarauksen laajennukset sekä vahva tunnistautuminen chat-palveluihin, mikä mahdollistaa yksilöllisen palvelun. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni palvelu on myös digitaalisesti käytettävissä, Kapp kaavailee.

Tutustu OmaKeusoteen: omakeusote.fi