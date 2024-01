Tämä ilmakiharrin-hiustenkuivaaja trendaa nyt TikTokissa – varasto myytiin loppuun

Powerin myymä NOOA Icon BLDC hiustenkuivaaja on synnyttänyt satoja tuhansia katseluita kerryttäneen TikTok-trendin. Tuotteeseen liittyvät unboxing- ja käyttökokemusvideot ovat siivittäneet tuotteen myyntimäärät viimeisen parin viikon aikana satojen kappaleiden kasvuun. Tuote on tällä hetkellä väliaikaisesti loppunut varastosta, mutta lisää on tulossa.

Käyttäjät ovat verranneet NOOA Icon BLDC:n ominaisuuksia mm. Dysonin suosittuun malliin, joka on selvästi kalliimpi. NOOA maksaa tällä hetkellä 179 €.

(https://www.tiktok.com/@lindaeerika/video/7323570478008880416)

Erityistä NOOA Icon BLDC -hiustenkuivaajassa ovat sen ”air wrap”- kiharrusominaisuudet, eli kiharrus ja muotoilu ilmavirran avulla. Tuotteen ilmakiharrinsuuttimet imevät hiukset lämmitetyn kiharrinosan ympärille. Teknisesti kyseessä on coanda-ilmiö. Tuotteella saa luotua kestävät kiharat hellävaraisemmin kuin suoristusraudalla.



”Tuote itsessään on monipuolinen ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen kokonaisuus, jonka uskon olevan perimmäinen syy sen viimeaikaiseen suosioon. Näillä ominaisuuksilla varustettua tuotetta ei ole näin edulliseen hintaan markkinassa nähty”, Power Finlandin pienten kodinkoneiden kategoriapäällikkö Ari-Pekka Pulkkinen selittää ilmiön syytä.

TikTok-trendin siivittämä kysyntäpiikki aiheutti sen, että tuote on toistaiseksi loppu Powerin keskusvarastolta. ”Seuraava isompi erä saapuu helmikuun jälkimmäisellä puoliskolla. Tuotteita voi kuitenkin jo varata tulevasta erästä. Vaikka uusi erä on reilu, vain aika näyttää kuinka paljon tuotetta jää saataville tuotteiden saapuessa varastolle”, Pulkkinen vinkkaa.



Katso käyttäjien unboxing- ja käyttökokemusvideot tuotteesta:

- @jormakemppainen unboxing- ja kokeiluvideo, 118 100 katselua: https://www.tiktok.com/@jormakemppainen/video/7325845488853470496?_r=1&_t=8jBd7RwPu6L- @jormakemppainen kiharrettujen hiusten lopputuloksen fiilistelyvideo, 3800 katselua https://www.tiktok.com/@jormakemppainen/video/7326161038053772576- @laura.karoliina unboxing-video, 109 500 katselua https://www.tiktok.com/@laura.karoliina/video/7324740600127966497

- @laura.karoliina testivideo, 38 200 katselua https://www.tiktok.com/@laura.karoliina/video/7325110323705285920?_r=1&_t=8j83EcbrkAK- @lindaeerika unboxing-video, 78 500 katselua: https://www.tiktok.com/@lindaeerika/video/7323570478008880416

@lindaeerika testivideo, 41 400 katselua:

https://www.tiktok.com/@lindaeerika/video/7323991333465591073?is_from_webapp=1&web_id=7327229501057582625

- @mamanhyvinvointi, ostosvideo 20 900 katselua https://www.tiktok.com/@mamanhyvinvointi/video/7326631040657673505



Trendaava tuote: NOOA NOHD198BLDC ICON BLDC HIUSTENKUIVAAJA



NOOA-tuotemerkillä on elektroniikkatuotteita eri kauneuden ja terveyden tuoteryhmissä. Power on NOOA-tuotemerkin maahantuoja. Merkkiä myydään Powerin verkkokaupassa ja myymälöissä Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Norjassa vastaava TikTok-trendi-ilmiö on syntynyt NOOA Allure-mallin ympärille, joka toimii samalla periaatteella kuin Iconin kiharrinosat, mutta tuotteessa on mukana monipuolisemmat tarvikkeet nimenomaan hiusten kihartamiseen.