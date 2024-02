Navigate 2024 kokoaa merenkulkualan ja logistiikan ammattilaiset Turun Messukeskukseen

Navigate 2024 -messujen kansainvälinen ja ajankohtainen teema on Cargo, Cruise and Crew - Economic Outlook. Uudistunut ohjelmasisältö käsittelee entistä monipuolisemmin koko alaa puhuttavia aiheita, kuten kestävä kehitys ja hiilidioksidipäästöjen pienentäminen, digitalisaatio, energiatehokkuus sekä innovatiiviset laivanrakennusratkaisut.

Erityisesti pureudutaan tulevaisuudessa tarvittaviin alusinvestointeihin, päästökaupan vaikutuksiin meriliikenteelle, merenkulun turvallisuuteen sekä offshore-merituulivoiman liiketoimintamahdollisuuksiin.

“Alaa yhdistävillä foorumeilla, kuten Navigatella, on mielestäni erityisen tärkeä rooli tänä vuonna, kun siirtymä kohti päästötöntä merenkulkua etenee EU-säädöstenkin kautta, ja edessä on merkittävien muutosten ja murroksen vuodet sekä vihreän että digitaalisen siirtymän osalta”, sanoo Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson.

Navigaten ohjelmasta vastaavan Ulla Keinon, toimitusjohtaja, SeaFocus, mielestä on hyvin tärkeää nostaa esille myös tulevaisuuden työllistyminen ja etsiä yhdessä ratkaisuja siihen, miten ala säilyy vetovoimaisena ja houkuttaa huippuosaajia myös tulevaisuudessa.

Kotimaista ja kansainvälistä huippuosaamista: mukana 40 puhujaa

“Messuille on tulossa ilahduttavan suuri kansainvälinen joukko alan huippuosaajia. Navigate-tapahtumassa päästään kuulemaan 40 alan huippuammattilaista yli 10 eri maasta” iloitsee Keino.

Puheenvuoroissa kuullaan sekä kotimaista että kansainvälistä huippuosaamista. Keynote-puhujista esimerkiksi Tim Meyer (toimitusjohtaja, Meyer Turku) valottaa yleisesti risteilyalan näkymiä, Mikael Laine (Senior Vice President, Cargotec) puolestaan esittelee merikuljetusten tulevaisuuden trendejä. Hanna Korvenpää (Managing Director, Kuehne + Nagel) kertoo, miten käynnissä olevat kriisit vaikuttavat globaaleihin rahtikuljetuksiin.

Kansainvälisinä vieraina paneelikeskusteluihin osallistuvat esimerkiksi Alisa Paivina (Director and Head of Global Freight Services, DFDS) ja Brian Bender Madsen (Head of Machinery and Systems, Knud. E Hansen), jotka esittelevät näkemyksiään rahtiliikenteen vihreästä siirtymästä. Mark Sutcliffe (Director, Maritime Safety and Security Alliance) ja Khalill Rehman (Managing Director, MariApps Marine Solutions, a Schulte Group Company) taas puhuvat merenkulun turvallisuudesta, kyberturvallisuudesta ja datan merkityksestä sekä näiden sektorien tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista.

Messualueella on tavattavissa näytteilleasettajina koko alan monipuolinen osaajajoukko eli laivaliikenteen, laivanrakennuksen, logistiikan ja toimitusketjun yritykset.





Messujen aukioloajat:

Keskiviikko 15.5.2024: näyttely klo 12–17, seminaarit klo 9:30–12 ja klo 15–16, asiakasilta klo 16–19

Torstai 16.5.2024: näyttely klo 12–16, seminaarit klo 9:30–12