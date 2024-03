4H:n kautta työllistyneet nuoret ansaitsivat 8 miljoonaa euroa palkka- ja yrittäjätuloa

Yksi 4H-järjestön tärkeimmistä tehtävistä on mahdollistaa alle 18-vuotiaille nuorille ensimmäisiä työkokemuksia joko palkkatöissä tai yrittäjinä. Toiminnalla tuetaan nuorten työelämätaitoja ja rakennetaan perustaa heidän tulevaisuudelleen.

Yksi nuorista 4H-yrittäjistä on 17-vuotias 4H-yrittäjä Hetastiina Hursti, joka pitää majoitusalan yritystään Ruovedellä vanhempiensa kotona.

”Perustin 4H-yrityksen heti kun pystyin eli 13-vuotiaana. Suurin tekijä sille, miksi aloitin 4H-yrittäjänä, olivat sisarukseni, sillä he ovat 4H-yrittäjiä. Halusin tienata rahaa, ja koittaa millaista 4H-yrittäjyys on. Olen ollut nyt neljä vuotta 4H-yrittäjänä”, Hetastiina kertoo.

Hetastiina haluaa myös aikuisena yrittäjäksi

Aamiaismajoitusta tarjotaan erityisesti pyöräilijöille kesä-heinäkuussa. Hetastiina harrastaa myös ampumahiihtoa ja käyttää 4H-yrittäjyydestä saamiaan tuloja harrastuksensa rahoittamiseen.

”4H-yritykseni on ollut kannattava ja etenkin koronavuonna 2020 majoittujia oli muita vuosia enemmän. Nykyään yritykselläni on pari yhteistyökumppania, joiden kautta olen saanut asiakkaita. Olen myös lisännyt mainontaa sosiaalisessa mediassa. 4H-yrittäjyydessä parasta on se, että voi yhteensovittaa kesätyön ja treenaamisen. Leirien aikana saan apua vanhemmiltani, mutta pyrin tekemään asioita ennalta valmiiksi.”

Hetastiinan myönteiset kokemukset 4H-yrittäjyydestä ovat johtaneet siihen, että tulevaisuudensuunnitelmissa on toimia kokopäiväisenä yrittäjänä opintojen ja urheilu-uran jälkeen.

”4H-yrittäjyydestä on ollut minulle paljon hyötyä, sillä olen saanut mitä upeimpia kokemuksia, kohdannut monenlaisia ihmisiä ja oppinut monia tärkeitä taitoja. Unelmanani olisi perustaa kotitilalleni lypsylehmien välitykseen erikoistunut yritys.”

Valtaosa 4H:n työllistämistä nuorista on alle 18-vuotiaita

4H:n kautta työllistyi 6 500 nuorta vuonna 2023, mikä on 300 nuorta enemmän kuin vuonna 2022. Kasvu on tapahtunut erityisesti alle 18-vuotiaissa nuorissa, joita työllistyi yli 5 400. Yli 83 prosenttia kaikista 4H:n kautta työllistyneistä nuorista on siis alle 18-vuotiaita.

Nuoret voivat työllistyä oman paikkakuntansa 4H-yhdistykseen esimerkiksi kerhon tai kesäleirin ohjaajaksi, dogsitteriksi tai yhdistyksen kautta vaikkapa paikalliseen yritykseen. Paikalliset 4H-yhdistykset hoitavat työnantajavelvoitteet ja vastaavat siitä, että nuorten työllistäminen toteutuu vastuullisesti.

4H:n kautta työllistyneet nuoret ansaitsivat palkkatuloa yhteensä 4,23 miljoonaa euroa vuonna 2023.

4H-yrittäjien määrä ja liikevaihto rikkoivat ennätyksiä

4H:n kautta oman yrityksen voi perustaa jo 13-vuotiaana. Nuori käy 4H-yrityskoulutuksen ja saa tukea 4H-yhdistyksestä sekä omalta yritysohjaajaltaan. Suosituimmat työalat 4H-yrityksille ovat muun muassa piha ja puutarha, kädentaidot, kokkaus ja leivonta, myynti ja asiakaspalvelu sekä siivous ja kodinhoito.

Myös 4H-yrittäjyyden suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2023: nuoria 4H-yrittäjiä oli yli 2 300. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 12 prosentilla, eli 250 yrittäjällä. Uusia 4H-yrityksiä perustettiin yli 1 300.

Valtaosa 4H-yrittäjistä on 15–17-vuotiaita ja eniten 4H-yrityksiä toimii Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnissa. 4H-yrittäjistä 55 prosenttia on tyttöjä.

Nuorten perustamien yritysten liikevaihto rikkoi taas ennätyksiä, se oli 3,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2022 verrattuna oli lähes 500 000 euroa.

”Vuonna 2023 4H-järjestön kautta työssä olleet ja 4H-yrittäjinä toimineet lähes 9 000 nuorta saivat yhteensä palkka- ja yrittäjätuloa huikeat kahdeksan miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että 4H:lle maksettu valtionapu – 3,9 miljoonaa euroa – palautuu kaksinkertaisena yhteiskuntaan takaisin yksistään nuorten palkka- ja yrittäjätulona”, totesi Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski nuorisojärjestön vuoden 2023 toimintatilastoista.

Tarjoamme medialle haastateltavaksi tiedotteen ohessa olevaa nuorta tai voitte kysyä haastateltaviksi omalta alueeltanne ja/tai tietyllä profiililla olevia, joko työllistettyjä tai 4H-yrittäjinä työskenteleviä nuoria.

Valtakunnallisesti toimivana nuoriso- ja kansalaisjärjestönä 4H koostaa vuosittain tilastoja ympäri Suomea tapahtuvasta toiminnastaan. Toimintatilastot kartoittavat mm. kerhotoiminnan, koulutusten, nuorten työllistämisen, 4H-yrittäjyyden ja 4H-harrastuksessa mukana olevien lasten ja nuorten määriä. 4H-järjestön vuosi 2023 oli lähes kaikilla mittareilla jälleen kerran ennätysvuosi: muun muassa 4H-toimintaan osallistuneiden lasten ja nuorten määrä, 4H-yrittäjien ja työllistettyjen nuorten määrä sekä 4H-yritysten liikevaihto nousivat.