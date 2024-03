Pohjois-Savon ilmastokatsaus: Kasvihuonekaasupäästöt lievässä laskussa

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.2.2024 29.2.2024 11:33:08 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,00. Taso on tasoissa ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon kanssa ja näyttää kääntyneen nousevaksi. Toistaiseksi säännöstelypadoista ei juoksuteta, mutta juoksutuksen aloittamistarvetta harkitaan viikoittain. Iisalmen reitillä juoksutukset ovat pieniä ja vedenpinnat silti kesäkorkeuksissa. Viimeisen viikon nollakelit eivät ole vielä saaneet vesiä liikkeelle. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin vedenpinta on ajankohdan keskimääräistä ylempänä, mutta Vuotjärven vedenpinta lähellä ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoa. Juojärvi on 5 cm ajankohdan keskimääräistä ylemmällä tasolla. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 42 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,53. Saimaalla lisäjuoksutus on edelleen käynnissä ja vedenpinta on kääntynyt laskuun. Haukiveden pinta on laskenut 5 cm helmikuun aikana ja ennuste odottaa samantyylisen tilanteen jatkuvan maaliskuussa. Säännöstelem