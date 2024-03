Vihreiden Hyrkkö tukee Purran avausta terveysverosta: ”Hihat heilumaan ministeriössä”

Hyrkkö kommentoi valtiovarainministerin Veronmaksajien tilaisuudessa antamia lausuntoja, joista mm. Yle uutisoi keskiviikkona. Hyrkkö toivottaa tervetulleeksi valtiovarainministeri Purran terveysveroon liittyvät suunnitelmat.

- Terveysveroilla olisi mahdollista saavuttaa merkittäviä hyötyjä niin kansanterveyden kuin kansantalouden näkökulmasta. Niille on vankkaa kannatusta eduskunnassa ja yhteiskunnassa laajemmin. Tähän asti suurin vastustus on löytynyt valtiovarainministeriöstä, jossa tämänkaltaisten verojen valmistelua on pidetty liian vaikeana. Toivon, että hallitus tekee päätöksen terveysverosta kehysriihessä ja että ministeriössä laitetaan hihat heilumaan sen sijaan, että jumitetaan teknisiin haasteisiin, sanoo Hyrkkö.

Hyrkön kuitenkin peräänkuuluttaa hallitukselta johdonmukaisuutta.

- Hallituksen aiemmin tekemä päätös laskea oluen verotusta ja suunnitelmat lisätä alkoholihaittoja myyntiä vapauttamalla ovat kansanterveyden näkökulmasta kummallisia askelia. Terveyden ja talouden yhteys tulisi ottaa kehysriihessä tehtävien päätösten lähtökohdaksi, peräänkuuluttaa Hyrkkö.

Purra pohti puheenvuorossaan myös erillistä verotusta sähköautoille. Hyrkkö varoittaa hallitusta veroratkaisuista, jotka hidastavat fossiiliriippuvuudesta irtautumista.

- Hallituksen bensapopulismin takia liikenteen päästöjen vähentäminen on jo nyt vaikeuksissa. Erillisten verojen askartelu sähköautoille olisi erikoinen veto tilanteessa, jossa liikenteen sähköistymistä ei olisi varaa jarrutella. Liikenteen verotusta kokonaisuutena on tarpeen lähivuosina uudistaa, mutta päästöohjauksen heikentäminen entisestään ei ole Suomen eikä suomalaisten edun mukaista, sanoo Hyrkkö.

- On hölmöä takertua fossiilisiin tuontipolttoaineisiin, kun voisimme vahvistaa omavaraisuutta kannustamalla kotimaisella ja puhtaalla sähköllä toimivien sähköautojen käyttöön. Pikemminkin tulisi pohtia, miten fossiilisista irtautuminen olisi entistä useammalle suomalaiselle aidosti mahdollista. Veropolitiikassa ei ole varaa jäädä menneisyyteen, sanoo Hyrkkö.