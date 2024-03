Laptin tulostiedote 2023: Vakavaraisuus hyvällä tasolla, heikentynyt asuntomarkkina rasitti liikevaihtoa ja tulosta

Laptin liikevaihto vuonna 2023 oli 226,8 miljoonaa euroa (vuonna 2022: 280,8 M€). Euromääräinen liiketulos oli -4,9 miljoonaa euroa (8,7 M€) eli -2,2 % (3,1 %) liikevaihdosta. Vuonna 2023 Laptin liikevaihdosta 36 % tuli omakehitteisestä RS-asuntorakentamisesta ja 64 % muusta urakoinnista.

Vuoden 2023 aikana Lapti myi 322 (583) RS-asuntoa Suomen eri kasvukeskuksissa ja oli syksyn 2023 markkinaosuusmittauksessa koko maan viidenneksi suurin RS-asuntojen myyjä.

Tilikauden päättyessä Laptissa työskenteli 466 (557) henkilöä.

”Heikentynyt asuntomarkkina, asuntokaupassa annetut alennukset ja rakentamiskustannusten nousu haastoivat tuloksellisuuttamme. Vuosi 2023 oli erittäin haasteellinen emmekä ole tyytyväisiä taloudelliseen tulokseemme. Olemme panostaneet voimakkaasti edelliset vuodet asuntorakentamiseen. Se on ollut toimiva strategia vuosia ja tuonut hyvää tulosta. Vuoden 2022 syksystä lähtien asuntomarkkinan jarruttaminen näkyy kuitenkin voimakkaasti vuoden 2023 tuloksessamme. Julkistimme syksyllä uudistetun Lapti 2026 -strategian. Olemme nostaneet RS-asuntorakentamisen rinnalle muun urakoinnin, jossa vahvuusalueitamme ovat koulu- ja päiväkotirakentaminen, palvelutila- ja sairaalarakentaminen sekä liiketilarakentaminen. Uusi strategia on tarkoittanut myös organisaation tiivistämistä ja toimenkuvien uudistamista. Koko henkilöstömme määrätietoisen työn ansiosta saimme rakennettua vuoden 2023 aikana hyvän tilauskannan, jossa erityisesti urakoinnin määrää on vahvistettu”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Vuoteen 2024 uudella strategialla sekä hyvällä vakavaraisuudella ja tilauskannalla – uusi RS-asuntokohteen aloitus maaliskuussa

Laptin rahoitus-, vakavaraisuus- ja maksuvalmiustilanne ovat edelleen hyvät. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 47,8 % (47,6 %).

Tilikauden lopussa tilauskanta oli 264,0 (306,8) miljoonaa euroa, josta 31 % on RS-asuntorakentamista ja 69 % muuta urakointia.

”Tammi-helmikuun aikana olemme sopineet merkittäviä urakkakohteita aiemman tilauskannan lisäksi. Olemme menestyneet viime aikoina useissa hinta-laatukilpailuissa parhain laatupistein, mikä osoittaa kykymme toteuttaa käyttäjien toiveet laadukkaasti ja järkevin kustannuksin. Asiakastyytyväisyyttämme kuvaava NPS-suositteluindeksi oli erinomainen, 62, mikä todentaa kykymme tuottaa teknisesti ja toiminnallisesti laadukkaita tiloja”, kertoo Karjula.

Merkittäviä käynnissä olevia urakkahankkeita ovat muun muassa KYS Uusi Sydän -sairaalarakennushanke, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luola Kuopiossa, Ojalan päiväkoti ja koulu Tampereella sekä ammatillisen koulutuksen ja lukion yhdistävä Ähtärin kampus.

Lisäksi tämän vuoden puolella tilauskantaan on tullut ja on käynnistymässä useita isoja urakoita, kuten Uotilanrinteen monitoimikeskus Raumalla, päiväkodin ja alakoulun yhdistävä Saikantalo Lempäälän Asuntomessualueella, 144 asunnon palvelukeskus VAV:lle Vantaalla sekä 121 lomahuoneiston kokonaisuus Himoksella. Lapti käynnistää myös ensimmäisen RS-kerrostalohankkeen reiluun vuoteen: 20 asuntoa sisältävän Asunto Oy Helsingin Linnanvoudin Oulunkylään.

”Panostamme vahvasti kestävään rakentamiseen: Lähtökohtaisesti kaikki Laptin omaperustaiset rakennuskohteet suunnitellaan A-energialuokkaan, ja yhä useampi rakentamamme kohde saa ympäristösertifikaatin. Meillä on osaava ja sitoutunut henkilöstö, jonka kanssa jatkamme uuden strategiamme mukaista työskentelyä. Lisäksi vakavaraisuutemme ja maksuvalmiutemme ovat hyvällä tasolla, ja suuntamme kuluvaan vuoteen positiivisin mielin ja tavoittein”, jatkaa Karjula.