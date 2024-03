Rehtori Sari Lindblom: Maailman myrskytessä yliopistoja, tiedettä ja tutkimusta kaivataan erityisesti

Kristitty- ja muslimitaustaiset nuoret näkevät toistensa ryhmän myönteisessä valossa 23.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Suomalainen yhteiskunta on luterilaisen kristillisyyden läpäisemä, ja asennetutkimusten mukaan ei-muslimien käsitykset muslimeista ovat poikkeuksellisen kielteisiä verrattuna Euroopan muihin maihin. Kanerva Lattu tutkii suomalaisten muslimi- ja kristittytaustaisten nuorten käsityksiä toisistaan ryhmänä. Vaikka he näkevät toisensa myönteisesti, he silti odottavat kielteisiä arvioita omasta ryhmästään toisen ryhmän jäseniltä.