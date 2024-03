Helsingin kumppaneina pohjoismaisten Michelin-ravintoloiden julkistamistilaisuudessa ovat Fazer, The Helsinki Distilling Company, Kespro ja Valio Aimo

MICHELIN Guide Ceremony Nordic Countries järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Helsingissä. Tilaisuudessa jaettavat Michelin-tähdet ovat ravintola-alan himotuin ja arvostetuin tunnustus. Uusien Michelin-tähtien lisäksi jaossa on ympäristövastuullisuutta osoittavat MICHELIN Green Star -tunnustukset sekä erikoispalkintoja.

Kumppanit ovat mukana julkistustilaisuudessa Savoy-teatterissa ja Helsingin kaupungintalolla.

– On hienoa, että saimme kumppaneiksemme MICHELIN Guide seremoniaan joukon suomalaisen ruokakulttuurin keskeisiä nimiä. Heillä on kaikilla innovatiivinen ote ruoka- ja juomakulttuurin kehittämiseen, kestävyys- ja vastuullisuuskysymyksiä unohtamatta. Ruoka on tänä vuonna Helsingin matkailun ja tapahtumallisuuden keskiössä, ja on upeaa nostaa syötävän herkullista Helsinkiä ja meidän monipuolista ruoka- ja juomakulttuuriamme maailman kartalle mahtavien kumppaniemme kanssa, iloitsee Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Monipuoliset ruoka- ja juomaelämykset vahvistavat Helsingin houkuttelevaa kaupunkikulttuuria

Helsingin ruokavuoden yksi tavoite on vahvistaa paikallisten ruoka- ja ravintola-alan toimijoiden yhteistyötä ja tukea Helsingin ominaista ruokakulttuuria. Tavoite on yhteinen kumppanien kanssa.

– Ulkona syömisen suosio kasvaa edelleen ja uuden ajan ravintolakulttuuri rakentaa myös Helsinkiä ja helsinkiläisyyttä, sillä ravintolat ovat kaupunkikulttuurin rakentamisen peruspilareita. Kaupunkimme ravintoloille kansainväliset vieraat ovat tärkeitä ja siksi haluamme olla mukana nostamassa Helsinkiä Euroopan mielenkiintoisimpien ravintolakaupunkien joukkoon, kertoo Kespron kaupallinen johtaja Jerry Tiittala.

– On hienoa olla yhteistyökumppanina ja tukea samalla taitavia suomalaisia ravintolayrittäjiä heidän menestyksessään. Ensiluokkainen ruoka ja ainutlaatuiset ravintolat ovat oleellinen osa kaupunkikulttuuria ja elämys, johon kannattaa sijoittaa. Toivomme, että MICHELIN Guide Ceremony ja Helsingin ruokavuosi 2024 inspiroivat jokaista käymään ahkerasti ravintoloissa nauttimassa mahtavasta suomalaisesta ruokaosaamisesta, sanoo Valio Aimon markkinoinnista ja digitaalisesta liiketoiminnasta vastaava johtaja Hanna Forsström.

– MICHELIN Guide on erittäin arvostettu ruoka-alan toimija. Yhteistyö MICHELIN Guiden kanssa Nordic Countries -seremoniassa tuo hienon mahdollisuuden tarjota korkealaatuista pohjoismaista ruokaa tapahtumaan osallistuville alan huippuammattilaisille. Meillä on erinomainen mahdollisuus saada suomalaiselle ruualle maailmanlaajuista näkyvyyttä, sanoo Fazer Lifestyle Foodsin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Anniina Niemistö.

– Lähdimme innolla mukaan, sillä meille on tärkeää olla osana helsinkiläisen juoma- ja ruokakulttuurin kehittämistä. Helsinki tarjoaa lukemattomia mielenkiintoisia juoma- ja ruokaelämyksiä, jotka ansaitsevat päästä entistäkin isompaan valokeilaan. Siksi halusimme ehdottomasti olla mukana tukemassa Helsingin – ja koko Suomen – ruokamaineen kasvua, toteaa Mikko Mykkänen, The Helsinki Distilling Companyn toimitusjohtaja.

Lisätiedot

Syötävä Helsinki – Helsinki ruokakaupunkina -verkkosivut: www.hel.fi/ruokakaupunki

Nina Vesterinen

Matkailupäällikkö, Helsingin kaupunki

nina.vesterinen@hel.fi

040 635 4508